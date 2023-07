Manuel Falcó asegura estar 'muy contento' cinco días antes de llevar al altar a su hermana Tamara

Ha comenzado una semana inolvidable para Tamara Falcó y todo su entorno, que estará presente en el importante paso que va a dar al contraer matrimonio con Iñigo Onieva el 8 de julio en el Palacio de El Rincón (Aldea del Fresno). La familia de la aristócrata está entusiasmada por poder ser testigo de este día que ha estado preparando con tanto mimo y detalle, pero entre todos hay una persona que vive esta cuenta atrás con especial emoción, Manuel Falcó. El marqués de Castel-Moncayo, título heredado de su padre, acompañará a su hermana al altar, en el que esperará el padre Cruz para oficiar la ceremonia. De este importante papel ha hablado el aristócrata en plena cuenta atrás.

El primogénito del recordado Carlos Falcó y Jeanine Girod ha asegurado que está "muy contento" ante el inminente enlace de su hermana. A su llegada al Teatro Real de Madrid para disfrutar del estreno de Turandot, ópera de Giacomo Puccini que pone el broche de oro a la programación de la temporada, ha restado importancia a todos los obstáculos que Tamara e Íñigo han tenido que hacer durante los preparativos. Optimista, se ha querido centrar en el radiante sol que está haciendo estos primeros día de julio en Madrid y que, según los pronósticos meteorológicos, brillará también el sábado. "Mira qué buen tiempo hace. Todo bueno", ha indicado el empresario.

Al lado de Manuel Falcó ha llegado su esposa, Amparo Corsini, que ha estado completamente implicada en los preparativos de la boda. "Me he hecho con un equipo infalible de consejeros, como Juan Avellaneda, Blanca Unzueta, mi madre, mi cuñada Amparo Corsini y mi hermana Ana. Están apoyándome en cada paso", explicaba Tamara muy agradecida en las páginas de ¡HOLA! La marquesa de Castel-Moncayo es una de las mujeres más elegantes de nuestro país y ha vuelto a hacer gala de su impecable estilo durante esta tarde cultural, en la que se ha decantado por un total look negro compuesto por vestido largo con drapeado en la cintura que ha combinado con sandalias planas y bolso estilo saco.

La boda de Tamara e Íñigo estará llena de guiños y recuerdos. Uno de los detalles más significativos es que la hija de Isabel Preysler completará su estilismo nupcial de Carolina Herrera con una tiara que le prestará su cuñada Amparo, quien ya la lució en su boda con Manuel Falcó, en la que llevó un vestido de Lorenzo Caprile. El enlace del matrimonio se celebró en 1999, en la capilla de una de las fincas más conocidas del marqués de Griñón, Casa de Vacas, en Toledo. En estos 24 años juntos han formado una bonita familia que completan Carlos, Manuela y Mariana, tres de los trece sobrinos de la ganadora de MasterChef Celebrity.

Numerosas celebrities en la ópera

Manuel Falcó y Amparo Corsini, a los que veremos disfrutar del fin de semana de celebraciones, han coincidido en la ópera con numerosos rostros conocidos. Hasta el teatro, ubicado frente al Palacio Real, han llegado el duque de Alba, José María Michavila y Alejandra Salinas, Pedro Almodóvar, Ioanes Osorio, Ana Botella, Cristina Cifuentes, Jaime Peñafiel y Carmen Alonso, Paloma Segrelles con sus hijas, Pedro J.Ramírez y Cruz Sánchez de Lara, entre otros.

