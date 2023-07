Tamara Falcó en su papel de 'supertía’: estos son los 13 sobrinos de la marquesa de Griñón

Ya no queda nada para que el reloj marque las 19.00 horas del 8 de julio de 2023, momento en el que Tamara Falcó contraiga matrimonio con Íñigo Onieva, después de casi tres años de relación. Lo hará en su querido palacio El Rincón, el que fuera hogar de su padre, y ante la atenta mirada de más de 400 invitados, entre los que, sin duda, ocuparán un lugar privilegiado son sus sobrinos. La marquesa de Griñón se ha convertido en tía hasta en trece ocasiones, por lo que es un papel que adora y tiene dominado a la perfección. Pero,¿ quiénes son los sobrinos de la futura novia?

Los tres hijos de Manuel Falcó

Manuel Falcó, el hermano mayor de Tamara, quien será su padrino, es padre de tres hijos Carlos, de 21 años, Manuela, de 19 y Mariana, de 14, nacidos de su matrimonio con Amparo Corsini, con la que lleva casado 24 años. El marqués de Castel-Moncayo y su mujer viven actualmente en Londres junto a sus hijos y es allí donde Manuel compagina su trabajo como banquero en la City con la gestión de los vinos Marqués de Griñón.

"Me encanta pasar tiempo con Tamara y, sí, ejerce bastante de tía. Es muy cariñosa y divertida… y siempre tiene los mejores trucos de belleza" contaba la mediana de las hijas del matrimonio en su última entrevista para ¡HOLA! Fashion. La joven, que ha heredado la afición por el campo de su abuelo, el fallecido Carlos Falcó, ha comenzado sus estudios de Historia del Arte en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y le encanta la literatura. "De mi padre he heredado su empatía y tranquilidad. De mi madre, la afición por la cultura y su gusto estético", declaraba Manuela.

Xandra Falcó y las tres niñas de sus ojos

La hermana mayor de Tamara Falcó se ha convertido por derecho propio en una de las empresarias más relevantes de nuestro país, además de ser la primera mujer presidenta del Círculo Fortuny, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es "representar la España de la excelencia, la creatividad y la cultura", Xandra Falcó se encuentra al frente del legado de su padre como directora general de Pagos de Familia Marqués de Griñón, la empresa vinícola de su padre, fallecido durante la pandemia en 2019. Además, la marquesa de Mirabel, es madre de tres hijas: Isabela, de 22 años, Camila, de 19; y Blanca, de 11, nacidas de su matrimonio con el desaparecido Jaime Carvajal y Hoyos, fallecido en septiembre de 2020, a causa de un infarto.

La mayor de las tres hijas de Xandra, que ostenta el título de marquesa de Almodóvar del Río, nació en Washington, donde, por entonces, su padre trabajaba en la sede del Banco Mundial y actualmente, estudia en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Camila, por su parte, se encuentra realizando la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Lancaster, mientras que la pequeña, quien por cierto, es ahijada de Tamara Falcó está aún en el colegio.

Alejandro y Sofía, los hijos de Chabeli Iglesias

Chábeli viajará desde Miami, ciudad en la que reside desde hace años, hasta España para estar presente en la boda de su hermana y lo hará acampada por su marido, Christian Altaba, y sus dos hijos, Alejandro, de 21 años, y Sofía, de once, quienes a pesar de la distancia que les separa no han perdido para nada el contacto con su tía.

Cabe recordar que el hijo mayor de Chabeli, quien se convirtió en el primer nieto de Isabel Preysler, es un niño especialmente querido en la familia ya que nació tras veinticinco semanas de gestación, al límite de la viabilidad y pesó menos de ochocientos gramos. Actualmente es un niño muy sano y ya se encuentra en la Universidad realizando sus estudios en Business. Sofía, por su parte, se ha convertido en la viva imagen de su mamá y tal y como confesaba en una ocasión en las páginas de la revista ¡HOLA! “es muy lista, cariñosa, graciosa y algo presumida”.

Enrique iglesias y sus 'tres soles'

Hasta el último momento no se sabrá si Enrique Iglesias acudirá a la boda de su hermana. Es una de las grandes incógnitas del enlace junto al del vestido de novia. El cantante no estuvo en las bodas de su hermano Julio ni en la de Ana con Fernando Verdasco, sin embargo no tiene ningún concierto programado para esos días, por lo que queda una pequeña probabilidad de que finalmente esté presente. De hacerlo, lo que se desconoce por completo es si lo hará en solitario o acompañado por Anna Kournikova y sus tres retoños: los mellizos, Lucy y Nicolás, de 5 años, y la pequeña Mary, de 3, a los que el artista se ha referido en alguna ocasión como sus tres ‘soles’

A pesar de la distancia que les separa, pues Enrique vive en Miami como su hermana Chabeli, él y Tamara se quieren con locura y buena prueba de ellos son los mensajes públicos que se han inrtermcabiado, así como las veces que la futura novia ha acudido a verle actuar, convirtiéndose así en una de sus fans más incondicionales.

Ana Boyer y sus dos ‘minihombrecitos'

Los dos hijos de Ana Boyer y Fernando Verdasco tendrán un papel destacado en la boda de su tía, tanto Miguel, que es ahijado de Tamara y ya tiene cuatro años, como el pequeño Mateo, de dos y medio, ejercerán de pajes.”Yo creo que no son conscientes realmente de lo que es la boda porque son demasiado pequeños” declaraba Ana en ¡HOLA! por lo que es casi seguro que ella misma sea la encargada de que sus pequeños cumplan con creces con este papel tan especial que ha reservado su tía para ellos.

Y es que cada vez que sus sobrinos vienen a España, pues Ana Boyer reside principalmente en Qatar, Tamara intenta pasar todo el tiempo que puede con ellos. Tamara es la "pimienta" de la casa, declaraba la hija de Miguel Boyer a ¡HOLA!. “Con Tamara no existe el aburrimiento” añadía.

Loading the player...

Conoce a los ocho hermanos de Tamara Falcó a escasos días para su boda