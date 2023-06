Así vive Tamara Falcó la recta final para su boda: de la última prueba del vestido a la petición de Isabel Preysler

El gran momento de Tamara Falcó (41) se acerca. Quedan exactamente nueve días para que tenga lugar su boda con Iñigo Onieva en el Palacio de El Rincón (Aldea del Fresno). Se trata un acontecimiento que estará lleno de detalles llenos de significado que han elegido cuidadosamente los novios así como bonitos homenajes a esos seres queridos a los que tanto echarán de menos en la celebración. Pero en plena cuenta atrás, fala aún un detalle imprescindible: el vestido de novia terminado. Durante su última visita de la temporada a El Hormiguero, la marquesa de Griñón ha contado que será este viernes cuando vea su look terminado.

"No estoy nerviosa, excepto que no he visto el vestido terminado. Mañana es la última prueba. Me voy a Nueva York ida y vuelta, aprovecho el cambio horario y listo", ha avanzado. Tamara no regresará a casa con su vestido, firmado por Wes Gordon, de Carolina Herrera, sino que se lo traerán dentro de unos días

El equipo de El Hormiguero ha sido testigo de cómo han avanzado en estos seis meses los preparativos del enlace y podrá ver cómo todos esos detalles que ha ido avanzando Tamara se materializan en la boda. Forman parte de la lista de invitados Pablo Motos y su esposa, Laura Llopis; Nuria Roca y Juan del Val (quien ha confiado en el sastre al que acudía el recordado Carlos Falcó); Juan Ibáñez y Damián Mollá, que dan vida a las simpáticas Trancas y Barrancas; Jorge Salvado y también Cristina Pardo. Curiosamente, el presentador del espacio de Atresmedia ha pedido a la marquesa de Griñón un menú especial ya que hay muchos platos que no le gustan.

La aristócrata y su prometido se darán el "sí, quiero" el 8 de julio en una liturgia oficiada por el padre Cruz. Seguidamente habrá un banquete cuyo menú firma el chef Eneko Atxa y una divertida fiesta con música para poner a bailar a todos los asistentes hasta bien entrada la madrugada. Pero Tamara e Iñigo también podrán disfrutar de la compañía de familiares y amigos otros dos días más. El viernes 7 de julio, la víspera del enlace, han organizado un encuentro de bienvenida con actuación en directo en en el hotel Ritz de Madrid. En este mismo enclave pasarán el domingo 9 de julio, su primer día como marido y mujer, rodeados de los invitados que han formado parte del día más importante de su historia de amor para hacer un acto de despedida.