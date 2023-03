Pablo Motos recuerda cómo fue su enlace con Laura Llopis

En las casi tres décadas que llevan juntos, Pablo Motos y Laura Llopis han llevado la discreción por bandera. Apenas se prodigan en actos públicos y son escasas las referencias que hacen el uno del otro, pero la noche de este jueves el presentador ha hecho una excepción y ha dado detalles hasta ahora desconocidos de su matrimonio. En la tertulia que comparte semanalmente con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca en El Hormiguero, programa en el que su mujer trabaja como coordinadora de guiones, ha explicado cómo fue su boda.

Pablo y Laura apostaron por un enlace civil íntimo. "Nos casamos en secreto, no me apetecía montar un sarao", ha dicho el presentador. Como la noticia de la boda se extendió, ha recordado que "en el juzgado me metieron por detrás, fuimos por unas habitaciones muy raras y me llevaron a la parte de arriba". Tras el enlace, recuerda con gran humor cómo los funcionarios que estaban trabajando los recibieron con gran alegría, aplaudiendo a los recién casados. La celebración posterior también fue sencilla: "Nos comimos una paella, bebimos y nos fuimos a casa".

Mientras que Pablo ha contado lo reducido que fue su enlace, sus compañeros también han compartido sus propias experiencias. Juan del Val y Nuria Roca, que este 23 de marzo ha cumplido 51 años, se casaron el 6 de octubre de 2000 en la localidad valenciana de El Puig y su boda congregó a 300 invitados (302 incluyéndo a los contrayetes). Por su parte, Tamara Falcó también ha adelantado que su enlace con Iñigo Onieva contará con una amplia lista de asistentes. La marquesa de Griñón se casa el 8 de julio en el Palacio de El Rincón y está inmersa en preparar todos los detalles, como los cócteles que quiere ofrecer el novio desde prácticamente primera hora.

Su historia de amor

Al lado de Laura, que aporta a la relación dos hijas y con la que forma un tándem perfecto en lo personal y en lo profesional, Motos asegura haber aprendido el significado de la palabra amor. "Para mí el amor es saber que me puedo ir contigo a cualquier parte y en todos los sitios estoy cómoda", decía. Pablo siente una gran admiración por Llopis, de la que dice que es mejor que él en todo, más culta y una buenísima persona. A la hora de trabajar destaca su dedicación y la rigurosidad con la que se prepara cada entrevista. Eso sí, no niega que en ocasiones discuten por decisiones del programa.

El mundo de la comunicación permitió que los caminos de Pablo Motos y su mujer se cruzaran. Las instalaciones de la emisora Onda Cero Valencia fueron el telón de fondo ya que él era presentador radiofónico y ella formaba parte de la producción. Al principio no fue fácil ya que Laura no mostraba interés en su compañero. "El desprecio más grande se queda en nada comparado con el de ella. Yo me preguntaba '¿te vas a morir sin haberla besado?', y un día me lancé", le contaba a Bertín Osborne.