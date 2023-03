¡Un vals sin el novio! Nuria Roca y Juan del Val comparten una divertida anécdota de su boda

Uno de los momentos más destacados de las bodas es cuando finaliza el banquete y da comienzo la segunda parte de la celebración con el vals nupcial. Tamara Falcó ha asegurado que no ha decidido aún cómo será el arranque de la fiesta de su enlace, que se celebrará el 8 de julio en el El Rincón, aunque sí parece tener claro que no va a hacer una coreografía con Iñigo Onieva como le habían sugerido sus compañeros de El Hormiguero porque "es complicadísimo". Precisamente al comentar estos detalles en el programa ha conocido la divertida anécdota que vivieron Nuria Roca y Juan del Val en su enlace, celebrado el 6 de octubre de 2000 en la localidad valenciana de El Puig.

Los colaboradores han recordado que el día que se convirtieron en marido y mujer cumplieron con la tradición del vals porque, según el escritor, "si no hay vals no cuenta como matrimonio". Juan ha explicado que solo pudo estar "tres o cuatro segundos" bailando porque irrumpió su suegro, Alfredo. "Me quitó", ha explicado. "Luego me contó que para ese momento de bailar con su hija había estado dando clases durante muchísimo tiempo", ha aclarado, añadiendo además que lo quiere mucho. Por su parte, Roca ha indicado sin poder contener la risa que no sabía que su padre "iba a salir tan precipitado, pero quería lucirse con sus clases de baile y se lució".

Del día de su boda tienen inmejorables recuerdos. Aquel fue solo el inicio de una etapa marcada por la felicidad y la estabilidad que se extiende hasta nuestros días, cuando Juan y Nuria han pasado a ser una familia de cinco tras la llegada de sus hijos: Juan (2002), Pau (2006) y Olivia (2010). El mayor estudia un doble grado de Publicidad y Marketing y se siente atraído por todo lo que tiene que ver con la creatividad, tal y como explicaba su madre en ¡HOLA! El mediano está estudiando en San Francisco y la niña atiende sus obligaciones escolares en España.

Varias negativas y una entrevista que cambió sus vidas

Su historia de amor comenzó cuando el periodista entrevistó a la presentadora. Cuando la vio presentar Waku waku le pareció muy guapa y propuso hablar con ella para la revista en la que trabajaba. Tras varias negativas por teléfono se acercó al plató, pero tampoco pudo charlar con ella porque tenía que ir corriendo al aeropuerto. En ese momento, Juan se ofreció a llevarla en su propio coche y Nuria perdió varios vuelos para seguir hablando. Del Val le propuso quedar tiempo después con el pretexto de enseñarle el resultado de la publicación y obtuvo un sí como respuesta, pero tras varias horas conversando se dio cuenta de que se le había olvidado en casa. Dos años después estaban celebrando su boda y actualmente forman pareja también en el terreno profesional.