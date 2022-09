El Rincón, el palacio con casi dos siglos de historia donde se casará Tamara Falcó con Íñigo Onieva

Tamara Falcó ha anunciado la fecha de su boda con Íñigo Onieva: el 17 de junio. El imponente escenario elegido para su celebración, como ya adelantó en ¡HOLA!, ha sido el Palacio El Rincón, la fortaleza del siglo XIX que heredó su padre, el fallecido Carlos Falcó, en la localidad madrileña de Aldea del Fresno. Se trata de una construcción con más de un siglo y medio de historia, que durante años fue el lugar elegido por Alfonso XIII para organizar sus cacerías y un hogar frecuentado en años sucesivos por los Reyes de España, don Juan Carlos, así como por su hijo Felipe VI.

Una fascinante propiedad con piedras centenarias, almenas y una gran torre central en la que residió el marqués de Griñón hasta su muerte el 20 de marzo de 2020. Una joya arquitectónica, situada a las afueras de Madrid, y la más valiosa del patrimonio inmobiliario del recordado Carlos Falcó. Los muros de este castillo volverán a acoger un nuevo acontecimiento en la familia Falcó, después de la boda de Carlos Falcó con Esther Doña y el enlace de Julio Iglesias Jr. con Charisse Verhaert.

El Palacio fue construido en 1862 por orden del marqués de Manzanedo y duque de Santoña. Después de la guerra civil pasó a manos del bisnieto del propietario Juan Manuel Mitjans y Murrieta, y de su esposa, Paloma Falcó. Y al no tener descendencia el matrimonio se lo dejó en herencia al marqués de Griñón. Se trata de unagran fortaleza rodeada de 120 hectáreas de terreno, entre las que se encuentran algunos viñedos, árboles centenarios y varias zonas verdes de diseño, como el Jardín de las Mimosas, el Jardín de los Perros o el Jardín de la Grava. A su vez cuenta con una ermita del siglo XIII, varios comedores y hasta más de treinta habitaciones, entre otras estancias.

Esta casa-palacio, además de haber servido como escenario de películas como La escopeta nacional, la miniserie El Rey, sobre la vida de don Juan Carlos o Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, tiene un especial protagonismo en la serie documental de Tamara Falcó: La Marquesa en Netflix. En él las cámaras acompañaron a la que fuera ganadora de Masterchef Celebrity en su recorrido por el castillo para que compartiese comparte algunas curiosidades sobre esta residencia en la que se alojó en tantas ocasiones cuando era una niña.

Algunas de sus vivencias tienen que ver con el 'cuarto del príncipe', la habitación donde ella dormía, y que Tamara siempre llamó así porque es la que ocupaba don Juan Carlos cuando estuvo allí de niño. En el reality cuenta también que incluso en las inmediaciones de estas dependencias palaciegas existe un cementerio para perros y siempre ha dicho que su sueño sería convertir esa finca en un restaurante de lujo.

En algunas secuencias del documental vemos a Tamara emocionarse al recordar a su padre, fallecido en marzo de 2020 víctima del coronavirus. La diseñadora asegura, sin poder contener las lágrimas, que echa de menos "todo" de él: "Son de esas personas que se van de tu vida y son irreemplazables".

Una década antes de heredar el Palacio y convertirse en marquesa de Giñón, Tamara Falcó estuvo ocupándose de la gestión del palacio para acoger todo tipo de eventos y celebraciones privadas, en especial, bodas. “Es un palacio espectacular, tiene cinco hectáreas de jardines maravillosos y si yo fuera una novia no me lo pensaría. ¡No hay nada similar en Madrid!”, contaba la hija de Carlos Falcó e Isabel Preysler en las páginas de ¡HOLA! Lo que no imaginábamos diez años después es que llegaría el gran día de ver a Tamara Falcó vestida de novia en este fabuloso castillo que en su día sirvió también como residencia de Reyes.