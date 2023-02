Los detalles del viaje de Nuria Roca a la nieve con su hermana: arroz con bogavante en un hotel de lujo

Loading the player...

Nuria Roca ha decidido hacer una parada en medio de su agitada vida profesional para desconectar y coger fuerzas; y lo ha hecho mediante uno de sus planes favoritos: el esquí. La presentadora de La Sexta ha viajado hasta Andorra en compañía de su hermana, Ruth Roca, y allí no solo ha disfrutado al máximo de este deporte de invierno que tanto le apasiona, si no que también se ha dejado mimar gracias a los exclusivos y lujosos placeres del hotel de cinco estrellas en el que se han hospedado: situado a pie de pista en Grandvalira, las hermanas han descansado en un increíble y acogedor hotel con spa, amplias habitaciones y la alta cocina que les han preparado dos chefs con estrella michelin. ¿Quieres conocer los detalles? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

