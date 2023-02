Nuria Roca responde a la pregunta de si es fiel a Juan del Val

Nuria Roca y su marido, Juan del Val, se han convertido en una de las parejas de mayor popularidad en el mundo de la comunicación. La presentadora de La Sexta y su marido, el excritor y ganador del premio Primavera con la novela Candela, han logrado la clave del éxito trabajando juntos. La periodista valenciana presenta su propio programa de televisión llamado La Roca, un espacio en el que también colabora su marido con su propia sección, además de verles juntos asiduamente en la tertulia de El Hormiguero, en Antena 3, y ser imagen de diversas firmas de prestigio.

Siempre se ha hablado del secreto de tan popular matrimonio, que no solo llevan juntos muchos años, sino que además trabajan codo con codo. Precisamente este fin de semana durante una de las tertulias de La Roca salió a la conversación el programa Confianza Ciega, un reality en el que las parejas tenían que poner a prueba su relación siendo tentados por otros seductores concursantes. Uno de los colaboradores del programa le preguntó directamente a Nuria Roca si había sido fiel a Juan del Val, a lo que la presentadora respondió sin dudarlo. "Yo he sido fiel a mi pareja, a ese señor de ahí", dijo refiriéndose a su esposo, quien tirando de su habitual sentido del humor le contestó: "Te ha preguntado a tí, a mi no". Sin embargo, el colaborador prosiguió señalando que tal vez porque no le habían tentado lo suficiente. Entonces la conductora no respondió y se produjo un silencio en plató que causó cierto revuelo y algunas bromas entre los colaboradores. "Yo no he dicho nada", señaló Nuria Roca, tratando de calmar los ánimos.

Juan del Val sin querer entrar en detalles destacó la gracia de este tipo de programas. "A mí me parece que la idea es fabulosa, lo que pasa es que luego se lleva a cabo mal. Cuando se habla de la infidelidad o de la fidelidad, tiene que ver con los principios y con las oportunidades". Una reflexión que ha querido matizar su pareja, que le recordaba que también existe el peligro de perder a la persona que quieres. A lo que él añadía: "Es mucho más difícil ser fiel cuando tienes más oportunidades. Eso es lo que te está diciendo el reality".

Juan del Val y Nuria Roca llevan juntos más de dos décadas, tienen tres hijos en común y el secreto de su éxito se basa en el amor, la confianza y la familia numerosa que han formado. "Nosotros llevamos media vida juntos, nos gusta estar juntos, nos gusta trabajar juntos y te diría, en resumen, que nos gusta hacerlo todo juntos. También tengo mi vida aparte, pero lo pasamos muy bien juntos, nos admiramos y nos gustamos, que creo que es lo más difícil cuando llevas tantos años", confesó en ¡HOLA!, además de poner en valor que a ella le gusta rodearse de los mejores independientemente de que ellos fuera tengan una vida.

La pareja contó en una ocasión en El Homiguero cómo se conocieron hace 24 años. Juan del Val estaba viendo la televisión cuando descubrió Waku waku, el programa de animales que presentaba Nuria Roca, y pensó: 'Qué chica tan guapa'. Por eso, quiso hacerle una entrevista para la revista en la que escribía, pero tras varios rechazos telefónicos, fue a buscarla a la televisión. Ella volvió a negarse a responder a sus preguntas porque no tenía tiempo, se iba corriendo a Valencia, y tenía que subirse a un taxi para llegar al aeropuerto. Entonces el madrileño le ofreció llevarla él mismo, y ella aceptó. Esa entrevista hizo que Nuria perdiera varios vuelos por seguir hablando con él. Pero la cosa no quedó ahí y Juan del Val buscó un pretexto para volver a verla. Quedó con ella con la premisa de enseñarle cómo había quedado la pieza en la revista pero... después de horas hablando, se dio cuenta de que se la había dejado en casa. Dos años más tarde, la pareja se casó el 6 de octubre de 2000, en la localidad valenciana de El Puig.