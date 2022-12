Nuria Roca y Juan del Val posan orgullosos con sus respectivos padres por las fechas navideñas

Falta menos de una semana para la Nochebuena, sinónimo de reencuentros con los seres queridos para la mayoría de los mortales. Una época del año donde se pone de manifiesto el valor incalculable de la familia, como han querido hacer estos días Nuria Roca y Juan del Val. El periodista era el último en alabar la figura paterna con una imagen y unas palabras repletas de cariño hacia su progenitor.

"Este señor se llama Fernando. Tiene 86 años, tres hijos, siete nietos y un bisnieto… Es mi padre y yo estoy muy orgulloso de él", ha escrito el también escritor y guionista a modo de presentación, con una entrañable imagen donde posan juntos frente a la cámara. Una fotografía donde comprobamos el indudable parecido físico de ambos y, sobre todo, lo mucho que aprecia el colaborador de El Hormiguero al cabeza de familia.

"Y es maravilloso", ha apostillado Nuria Roca sobre dicha escena en referencia a su suegro. "No me extraña. Todo un señor, como su hijo pequeño", comentaba también al respecto su amiga Patricia Cerezo en los comentarios que había suscitado la publicación. Por su parte, la comunicadora valenciana vivía igualmente esta semana una reunión muy especial con sus padres, desplazándose a su tierra natal para tomarse una deliciosa paella con ellos.

"Mi papá, mi mamá y una paella en La Pepica", contaba la conductora del programa La Roca, que este domingo ofrece su última emisión del año en laSexta. "Esa mesa es la mejor", reaccionaba con humor Máximo Huerta a la imagen donde Nuria y sus progenitores estaban almorzando en ese popular restaurante con vistas al mar especializado en arroces y mariscos.

Los protagonistas de dicha reunión son Enedina y Alfredo, a quienes la presentadora está muy unida y los adora con locura. De hecho, no es la primera vez que presume de ellos y les dedica mensajes con mucho sentimiento, como ocurría este pasado verano. Entonces, vivían una jornada muy significativa y de celebración con motivo de los 50 años de profesión de su padre. "Desde que tengo uso de razón televisiva, él siempre ha estado ahí", explicaba con gran emoción Nuria Roca.

"Acompañándome, guardando las entrevistas, aplaudiéndome, viendo mis intervenciones... ayer me tocaba a mí estar ahí, en su homenaje. Aunque él en realidad, y por suerte para nosotros, ¡es un profesional de la felicidad! ¡Gracias! ¡Eres el mejor!", exclamaba la presentadora durante ese tributo al que no faltaron sus tres hijos: Juan, Pau y Olivia. "Qué difícil es encontrar una foto de mi padre en la que no sonría él y el que esté a su lado", comentaba en otra ocasión Nuria Roca al alabar a su progenitor.

Curiosamente, Enedina y Alfredo llevan separados más de cuatro décadas aunque su relación sigue siendo muy buena y quedan con sus hijas siempre que pueden. "En mi casa somos muy de celebrar, pero sobre todo de querernos", confesaba la conductora sobre ello, mostrándose muy agradecida con ambos por "educarnos dentro del respeto, el humor y el amor, por querernos tanto y tan bien", les transmitía para dejar claro que son todo un ejemplo para ella.