Nuria Roca desvela que sufrió bullying en sus comienzos en informativos: 'Nadie me dirigía la palabra'

La nueva polémica del empresario Elon Musk ha destapado una faceta de Nuria Roca que desconocíamos hasta la fecha. A raíz del conflicto, la periodista Sara Ramos lanzaba una pregunta directa a la presentadora de La Roca :¿cuál es el jefe más excéntrico que has tenido? Nuria Roca confesaba que, aunque ha tenido "muchos jefes", guarda un mal recuerdo de uno en concreto.

Creyendo que no sería para tanto, sus compañeros no dudaban en quitar hierro al asunto, pero las palabras de Nuria crearon un silencio atónito durante el directo: "Me pasó que haciendo informativos el editor no me dirigía la palabra porque se pensaba que yo era modelo y que estaba allí por guapa" siendo esta su rutina durante varios meses. Hasta que un día el director decidió acercarse a ella: "Me vio y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba preparando el trabajo final de carrera, y a partir de ahí empezó a hablarme”, rememoró la presentadora. Ante esta confesión, su marido Juan del Val no dudó en dar su opinión al respecto: "Ese no es excéntrico, es tonto". Y es que el matrimonio, que lleva casado desde el año 2000, comparte una complicidad en el ámbito profesional que es indiscutible.

Es más, durante ese mismo programa analizaron la boda de Kourtney Kardashian y no dudaron en contar los recuerdos que guardan ello de su noche de bodas. "Me tomé algún que otro combinado", reconoció el escritor. "Nos fuimos los últimos de la boda", recordaron ambos. Después del enlace pasaron tres días en Londres como luna de miel, momento en el que Nuria aprovechó para dar un consejo a las parejas que van a casarse. "Voy a advertir a toda la gente que se va a casar: no digáis que ya haréis el viaje de bodas. El viaje de bodas nunca se hace. Yo llevo más de 20 años casada y no lo he hecho nunca. Quiero irme a las islas Maldivas desde entonces. Y no he podido ir. Y aquí estoy", expresó como lamento, pero siempre en tono de humor.

