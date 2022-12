Nuria Roca cuenta la 'horrorosa' secuela que padece tras la Covid-19 tras contraer covid por tercera vez

Nuria Roca, que regresó el pasado fin de semana a su programa La Roca tras ser sustituida por Juan del Val mientras ella estaba en cuarentena por culpa del covid-19, ha explicado a los seguidores del programa qué sucuela padece tras su recuperación. "Es mi tercera vez con coronavirus. Las otras las pasé asintomática total y esta me ha dado un poco fuertecito. Y ahora, si me veis haciendo algún movimiento extraño como coger la patilla de la gafa y rascarme el hombro es que me pica todo el cuerpo. Me pica todo", ha dicho la presentadora a sus compañeros de plató, a quienes les ha dejado muy claro que no estaba contando ninguna broma y que esta molestia aparece desde las manos hasta las plantas de los pies. "Es un horror. No se lo recomiendo a nadie", ha añadido.

VER GALERÍA

Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo opinan sobre el desengaño de su compañera Tamara Falcó

Rascándose en directo mientras le contaba a sus compañeros la molestia con la que debe convivir, Nuria además ha confesado que el picor aparece en cualquier momento y que se puede levantar a cualquier hora de la madrugada para rascarse. "Me levanto, no sé, a las dos de la mañana, me voy al baño, cojo un cepillo del pelo y empiezo a pasármelo por todo el cuerpo", ha dicho la conductora del formato entre risas. "Yo, que vivo con ella, la verdad que es un estado de nervios muy grande. Está todo el rato rascándose", ha asegurado su marido, Juan del Val. "Píllate una aguja de ganchillo, eso es buenísimo", le ha aconsejado su compañera y amiga Sara Ramos, que se casó el pasado julio rodeada de todos sus compañeros de La Roca.

La presentadora también ha aprovechado su vuelta al plató de La Sexta para dar las gracias a todos los que se han preocupado estos días, entre los que se encuentran Félix Sabroso, Antonia San Juan o Esther Arroyo. "Andaaaa… Espero que estés bien", escribió Tamara Falco con varios emoticonos de corazones. "¡Pues ya estoy mejor! …y como estos días he estado muy poco activa aquí os dejo una retahíla de fotos. Gracias a todos por los mensajes", ha escrito Nuria en sus perfiles sociales junto a varias instantáneas en las que sale muy sonriente.

VER GALERÍA

La emoción de Nuria Roca al despedirse de su hijo Pau, que comienza una nueva aventura fuera de España

En su vuelta al plató, Nuria se ha atrevido a preguntar si le habían echado de menos durante su cuarentena, unos días en los que su marido estuvo al frente del formato. "Estás guapísima, te echamos de menos, pero la semana pasada no lo podíamos decir porque aquí un señor (refiriéndose a Juan del Val) prefería que le dijéramos que lo hacía muy bien y que él lo hacía mejor que tú", ha bromeado Berni Barrachina.