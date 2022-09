Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo opinan sobre el desengaño de su compañera Tamara Falcó

La ruptura de Tamara Falcó y la cancelación de su compromiso matrimonial con Íñigo Onieva ha desatado una tormenta mediática en todo el país. La marquesa de Griñón pasó de la felicidad, más absoluta de anunciar su boda a la tristeza y decepción en apenas unas horas tras salir un vídeo de su prometido besando a otra mujer. Días después de que Íñigo Onieva reconociera que no había sido honesto con ella, la hija de Isabel Presyler, serena y con una enteraza digna de admiración, compareció ante los medios para hablar del desengaño sufrido. "Yo estaba enamorada (...) nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza", señaló, reconociendo aún que estaba "en estado de shock", y hablando de él como "su exnovio", confirmando así el fin de su compromiso.

Si todo sigue según lo previsto, Tamara Falcó se sentará esta noche en la tertulia de El Hormiguero, donde hace apenas una semana contó los detalles de su compromiso y anunció la fecha y lugar de su boda. Tras su inesperada y sorprendente ruptura, sus compañeros de programa han salido en su defensa y se han mostrado muy críticos con Íñigo Onieva.

Cristina Pardo en su programa de la Sexta Más vale tarde hablaba sobre lo sucedido y expresaba su opinión más sincera. "Coincido con Tamara en 'El Hormiguero' una vez a la semana y la verdad estaba muy contenta y muy feliz, y muy enamorada de Íñigo Onieva, nos parezca bien o mal. A mi me da mucha pena", comenzó su exposición sobre este tema, que ha generado un gran debate en todas las televisiones. "Yo entiendo que Tamara Falcó puede lo ser muchas cosas a ojos de la gente, pero Tamara es una persona íntegra y es una buena persona", salió en defensa de su compañera. Y concluyó: "A mi me parece que alguien que tiene exposición pública, someterla a este escarnio, encima que ella ha sacado la cara por ti porque le has mentido, después tener que admitir que eres un mentiroso, me parece horroroso por ella", admitía en contra de Íñigo Onieva.

Antes de concluir quiso darle un consejo a Tamara, a la que considera "una persona fuerte": "Lo que tiene que hacer ahora es trabajar y seguir con su vida porque de esto no se muere nadie y ella tampoco. Le deseo a Tamara Falcó lo mejor, sea lo que sea lo mejor".

Un día después de que la hija de Isabel Preysler reapareciera para hablar de su ruptura, Pardo comentó lo que Tamara solía decir cuando surgían rumores de infidelidad por parte del empresario "Sé que ella estaba muy segura porque estaba muy enamorada. Es que no podemos perder ese punto de vista. Tú estás enamorado y tú ves lo que quieres ver. A ella cuando alguna vez salían rumores en los medios decía ‘es que yo estoy segura de que no", dijo . Y quiso puntualizar: "Además una persona se puede comportar contigo de una manera excepcional y después cuando sale por la puerta tú no enterarte de lo que está pasando”.

Nuria Roca y su marido, Juan del Val, con quienes se sienta Tamara cada jueves en el programa de Pablo Motos, también quisieron mostrar su postura y destacaron la gran relación que tienen con ella. " A mi me cuesta mucho trabajo enfocar este tema con mucha objetividad por el cariño que le tenemos a Tamara", reconocía el guionista y escritor, antes de pasar a criticar la torpeza de Íñigo Onieva por cómo se enfrentó a la infidelidad negando la evidencia.

"Me parece que la gestión ha sido enormemente torpe, porque cuando tú sabes que la realidad es la realidad no la niegues porque evidentemente los medios de comunicación van a demostrar que lo que tu estás diciendo es mentira y te van a pillar sin ninguna duda", señaló sobre Íñigo Onieva. "Sobre todo que es una pareja que está sometida a la presión de la prensa", añadió Juan del Val, que concluyó de un modo rotundo: "Si te pones dignísimo para contar una mentira es una gestión terrible". Nuria Roca quiso añadir que si ella estuviera en su postura lo que más le habría dolido es la mentira más que la infidelidad en sí. "Me parece un acto infantil. Y lo que imagino que más le habrá dolido a Tamara es que le hayan mentido", añadía la presentadora.

Boris Izaguirre también ha querido lanzar una lanza en favor de su amiga Tamara Falcó. El escritor y presentador venezolano aprovechó un momento de su programa en directo de TVE Lazos de Sangre para ensalzar la valentía de la diseñadora al aparecer públicamente y dar la cara en un momento tan difícil para ella a nivel personal: "Es un gesto importante, histórico para las mujeres", ha señalado, mostrándose convencido de que a partir de ahora todo irá a mejor. "Durante mucho tiempo ha parecido como que la víctima absoluta de la infidelidad fuera la mujer a la que se ha cometido la infidelidad. Es como si tuviera que guardar silencio, unas formas, no asumirlo, no enfrentarlo", comento. Por ello, el presentador quiso aplaudir la valentía de la hija de Isabel Preysler: " Bravo, Tamara’ por cómo has gestionado esta situación. Hemos pasado de ‘nos preocupamos por Tamara, qué pena Tamara’ a ‘celebramos a Tamara’. De aquí todo puede ir a mejor. Bravo".