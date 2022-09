Entre aplausos y máxima expectación: así se vivió desde dentro la esperada reaparición de Tamara Falcó La marquesa de Griñón no faltó a su compromiso profesional en el Teatro Real a pesar de atravesar uno de los momentos más delicados de su vida

Tamara Falcó tenía en la tarde del martes un compromiso profesional al que no quería faltar a pesar de atravesar uno de los momentos más delicados de toda su vida. Como embajadora de la marca Kronos Home, la marquesa de Griñón tenía una cita en el Teatro Real de Madrid a las 19:30 h de la tarde. Cinco días antes, la ganadora de MasterChef Celebrity había anunciado su boda con Íñigo Onieva y dos días después había eliminado la imagen de su compromiso en sus redes sociales tras salir a la luz unas imágenes de su prometido besando a otra chica, pero, desde ese momento, no había hecho declaraciones al respecto de todo lo sucedido. Su presencia en el Teatro Real de Madrid había provocado por tanto una gran expectación mediática por conocer cómo se encontraba la hija de Isabel Preysler tras la ruptura. A las 20:10 h de la tarde, Tamara Falcó hacía acto de presencia en el photocall preparado para la ocasión, con semblante serio nada más llegar, pero con una sonrisa en su rostro minutos después al recibir el aplauso de algunos asistentes al evento que quisieron arroparle en estos momentos tan delicados. ¿Cómo fue la aparición de Tamara Falcó en el Teatro Real?, ¿quieres conocer su declaración completa? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

