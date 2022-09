Primeras palabras de Tamara Falcó con las que confirma el fin de su compromiso matrimonial

Tamara Falcó ha anunciado su decisión de poner punto y final a su relación sentimental con Iñigo Onieva después de que salieran a la luz unas imágenes del empresario besando a otra mujer. "Creo que todo pasa por algo y quiero pediros perdón y quiero agradeceros la labor de investigación que habéis hecho porque si no no me hubiera enterado nunca. Es una situación muy complicada, pero estoy muy agradecida", ha comenzado la marquesa de Griñón en agradecimiento con la prensa. De la misma manera, ha explicado cuál fue su motivación a la hora de tomar esta decisión. "Cuando vi el segundo vídeo hubo un cambio en todo y la verdad es que sí, imagínate para mí que el matrimonio es una promesa de amor eterno y estoy contenta de que haya salido ahora, porque entiendo el amor de una manera distinta, sí quiero a alguien quiero que tenga los mismos valores que yo y que me trate con respeto y la confianza. Es la base de una pareja y yo lo he hecho hasta que la evidencia era aplastante, pero no me arrepiento de nada", ha confesado dolida, pero segura sobre su decisión de no dar más oportunidades a su ya expareja.

"Él lo negaba siempre. Si yo hubiera sabido ni un poquito de todo esto no hubiéramos llegado a este punto", ha declarado sobre los planes de futuro que tenía pensado llevar a cabo con el ingeniero, y, que desafortunadamente, ya no se harán realidad al tener un concepto bien distinto del amor. Así mismo, ha confesado ante los micrófonos de Sálvame que a pesar de la tristeza del momento sabe que hay alguien mejor esperando para ella. "Estoy contenta confió en Dios y esto ha pasado por algo, esto solo puede ir para bien". Esta no ha sido la única decisión que ha tomado en torno a su vida, puesto que ha decidido eliminar también su noviazgo en el mundo virtual, porque no solo ha borrado la foto en la que se anunciaba su enlace, sino que además ha dejado de seguir a Iñigo Onieva en sus perfiles sociales para así evitar todo tipo de contacto con él. Igualmente, ha abandonado el piso que compartía con él en el centro de Madrid.

A pesar de este terremoto de emociones Tamara Falcó ha decidido continuar con sus compromisos laborales, haciendo gala de la seriedad y profesionalidad que la caracterizan. Por ello, va a acudir este martes a un acto en el Teatro Real de Madrid en el que se va hablar sobre arquitectura y diseño de interiores cumpliendo así su rol de embajadora de esta promotora inmobiliaria con la que recientemente adquirió un fabuloso ático en propiedad.

Por su parte el empresario, que quiso compartir un comunicado en el que reconocía la infidelidad y pedía perdón públicamente tanto a Tamara como a su familia por el enorme daño que les había ocasionado, ha preferido no hablar más y se ha refugiado en los brazos de sus seres queridos. Precisamente, su propia madre ha reconocido que todos ellos lo están pasando muy mal, ya que habían recibido con gran alegría el anuncio de la boda para formalizar su noviazgo tras dos años de relación.

