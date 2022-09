Los Onieva, una piña tras lo sucedido con Iñigo y Tamara Falcó

Tras el giro inesperado que ha hado la historia de amor de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, los dos se han refugiado en sus respectivas familias. Este lunes veíamos a Ana Boyer volviendo a España para estar junto a su hermana en estos momentos tan delicados y, horas más tarde, los hermanos de Iñigo llegaron a casa de su madre, donde todo apunta que se encuentra el empresario. Tanto Alejandra como Jaime se negaron a pronunciar palabra y se mostraron con gesto serio mientras los periodistas les preguntaban cómo se encontraba Iñigo tras lo sucedido con Tamara después de anunciar su compromiso matrimonial.

La que sí ha vuelto a hablar ha sido la madre de Iñigo Onieva, Carolina Molas, que ha confesado que "Tamara está sufriendo una barbaridad". Al preguntarle por su hijo, Carolina ha asegurado: "Los dos están muy mal, cada uno con sentimientos distintos, obviamente". En las últimas horas, algunos medios han asegurado que Isabel Preysler le habría pedido a Iñigo que no intente hablar con Tamara, pero la madre del empresario no cree que eso haya sido así. "No lo sé, no lo creo", ha dicho.

En el caso de Alejandra Onieva, se encontraba en Milán cuando todo sucedió. La actriz ha pasado unos días en la capital italiana donde la hemos visto disfrutando de la compañía de su gran amigo, el modelo Jon Kortajarena. La protagonista de series como Alta mar o El secreto de Puente Viejo acudió también a la gala de los premios CNMI Sustainable Fashion Awards, donde coincidió con Ester Expósito y su novio, Nico Furtado, además del diseñador Giorgio Armani, la actriz Cate Blanchett, la influencer Olivia Palermo y modelos como Toni Garn, Isabeli Fontana o Taylor Hill.

Alejandra siempre ha mantenido una buena relación con Tamara Falcó, a la que ha definido en alguna ocasión como una persona "maravillosa". Además de los momentos familiares que han compartido durante estos años, era habitual que coincidiera en otras fiestas y eventos, ya que la actriz y la hija de Isabel Preysler tienen muchos amigos en común.

El apoyo de su familia

Después del revuelo en el que se han visto envueltos, no hemos vuelto a ver en público a la Marquesa de Griñón ni al empresario. Tras la filtración de un vídeo en el que salía en actitud cariñosa con otra mujer, Iñigo utilizó sus redes sociales pedir perdón públicamente no solo a Tamara sino también a toda su familia. "Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño", dijo.

La inminente aparición de Tamara

La esperada reaparición de Tamara Falcó tendrá lugar esta tarde, ya que ha confirmado que asistirá al evento organizado por Kronos en el Teatro Real de Madrid. La promotora construyó el lujoso ático de la que fuera ganadora de MasterChef Celebrity, que está situado en Puerta de Hierro, una de las zonas más exclusivas de Madrid y muy cerca de la vivienda de Isu madre, Isabel Preysler. ''Nos vemos mañana", escribió anoche en su cuenta personal anunciando que ha decidido no cancelar su asistencia, como se había comentado en un primer momento.