Ana Boyer vuelve a España en el momento más difícil de su hermana Tamara Falcó

No están siendo momentos fáciles para Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler permanece en el centro de la atención mediática tras pedir Íñigo Onieva perdón públicamente en un comunicado: "En los videos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente", escribió. En estos días complicados, Tamara cuenta con el apoyo de su familia. Su hermana Ana Boyer, un importante pilar para ella, se encontraba fuera de España, pero no ha dudado en volar de regreso a Madrid. Dale al play y no te lo pierdas.

