El último paso que han dado Tamara Falcó e Iñigo Onieva

Cuatro dias después de anunciar su compromiso y tras un incesante aluvión de informaciones, Tamara Falcó e Iñigo Onieva han dado un paso más en su desencuentro público. La marquesa de Griñón y el empresario han dejado de seguirse en redes sociales, las mismas en las que compartieron la noticia de su boda el pasado 22 de septiembre. Por el momento, no han trascendido los detalles de su unfollow y no sabemos quién fue el que dio el primer paso. Pero hay que recordar que, en Instagram, cuando bloqueas a una persona autománticamente se borra de tu lista de seguidores y esa persona ya no puede seguirte más. Es como si 'desaparecieras' para ella.

Se trata de un giro inesperado en la historia de la ganadora de MasterChef Celebrity y su novio, ya que todos estaban muy emocionados con la noticia de su boda. "¡Que locura! Pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor. Y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo", fueron las palabras de Tamara al anunciar su compromiso.

La pareja se conoció a principios de 2020, pero su relación comenzó meses después, en otoño. Al cumplir su segundo aniversario, Iñigo decidió proponerle matrimonio y, de hecho, ya tenían hasta fecha y lugar: el 17 de junio de 2023 en El Rincón, el palacio que heredó de su padre Carlos Falcó y que se encuentra situado en Aldea del Fresno (Madrid).

No se sabe lo que pasará ahora... Tamara no ha reaparecido, pero Iñigo ha querido pedir perdón públicamente no solo a ella sino también a toda su familia. "Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño (...) Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que pueden afectar a nuestro derecho a la intimidad, y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad", ha escrito el empresario.