Tras anunciar su compromiso con Iñigo Onieva Tamara Falcó confirma su inminente reaparición en un acto público La chef y colaboradora televisiva no cancelará el evento pese al terremoto que ha sufrido en su vida sentimental

La vida sentimental de Tamara Falcó ha dado un vuelco este fin de semana. Después de comunicar su compromiso el jueves, unas imágenes de Iñigo Onieva besándose con otra mujer aparecían en internet solo un día después. A pesar de que el empresario se justificaba e incluso pedía perdón horas más tarde, el domingo la hija de Isabel Preysler borraba la foto del anuncio. Ahora la chef de Cordon Bleu ha publicado sus primeras palabras después del terremoto, demostrando que está dispuesta a seguir con su vida a pesar de todo lo ocurrido.

- De la euforia a la decepción: crónica de las horas que marcaron el desencanto de Tamara Falcó

VER GALERÍA

Tamara Falcó ha publicado por primera vez después de lo ocurrido para confirmar que el martes estará en el evento promocional que tenía marcado en la agenda, después de que se publicara en un primer momento que se cancelaría. Sin dar más detalles ni explicaciones, pero haciendo saber a sus seguidores que lo que ha ocurrido en su vida sentimental no afectará a sus compromisos y que continuará con la profesionalidad y seriedad que siempre la ha caracterizado y que hizo que, por ejemplo, ganara MasterChef Celebrity.

- Primeras palabras de la madre de Iñigo Onieva

En esta tarde del lunes conocíamos también las primeras palabras de la madre del empresario, que aseguraba que están todos "muy mal" en la familia después de haber vivido con gran alegría la noticia de que habría boda. Tamara Falcó ya no sigue a Iñigo Onieva en las redes sociales, aunque no ha borrado las fotos que tiene junto a él. Por el momento, no han trascendido los detalles de su unfollow, quién dio el primer paso o si es fruto de una acción de bloqueo -en Instagram, cuando bloqueas a una persona autománticamente se borra de la lista de seguidos y seguidores, así como se elimina su etiqueta de todas tus publicaciones-.

VER GALERÍA

La pareja se conoció a principios de 2020, pero su relación comenzó meses después, en otoño. Al cumplir su segundo aniversario, Iñigo decidió proponerle matrimonio con un original anillo minimalista con forma asimétrica y tres diamantes en forma de lágrima. Pronto decidieron la fecha y lugar: el 17 de junio de 2023 en El Rincón, el palacio que heredó de su padre Carlos Falcó y que se encuentra situado en Aldea del Fresno (Madrid). "Mi padre me contó que en su primera boda seguía saludando a gente al final de la noche. Fueron mil personas y eso sí que me parecería una pesadilla", explicó Tamara durande su primera aparición pública en El Hormiguero después de hacer público su compromiso. "La verdad es que no lo sé... A una boda va la gente que más quieres y con los que te lo pasas fenomenal. Será una gran boda”, afirmó sin dudarlo.