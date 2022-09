Todas las incógnitas sobre Iñigo Onieva tras las palabras de Tamara Falcó

No cabe duda de que la vida de Iñigo Onieva y Tamara Falcó ha dado un giro de 180 grados en cuestión de un par de días. A pesar del dolor por la ruptura y el engaño, la hija de Isabel Presyler ha querido continuar adelante con sus rutinas y en la tarde del martes no quiso faltar a una cita profesional en la que despejó todas las dudas sobre su situación sentimental: es una mujer soltera y dispuesta a rehacer su camino. Un gran paso para seguir adelante, que, por el momento, no ha dado el que fuese su enamorado, que parece que se ha vuelto invisible, puesto que no deja ningún rastro y se mantiene alejado de todas las controversias que le persiguen. Y es que hay dos gran incógnitas que rodean a la figura de Iñigo Onieva en estos delicados momentos:

¿Dónde está Iñigo Onieva?

Esta es posiblemente la cuestión más repetida en las últimas 24 horas, puesto que, desde que el pasado viernes acudiese dado de la mano de la marquesa de Griñón a la boda de unos amigos en común, da la impresión que el ingeniero no ha pisado más la calle, ni para atender a compromisos laborales o realizar alguna actividad cotidiana. Aunque se ha rumoreado que en esta etapa tan complicada estaría encontrando consuelo en brazos de sus seres queridos, tampoco se han logrado imágenes en las que saliese o entrase en el domicilio familiar. Quiénes sí lo han hecho han sido su madre y hermana, Carolina y Alejandra, que, a pesar de mostrarse cautelosas y no querer dar mucha información sobre el estado o paradero de Iñigo para salvaguardar su privacidad, han asegurado que el emprendedor se encuentra mal anímicamente por todo lo sucedido.

¿Se pronunciará públicamente Iñigo tras escuchar las palabras de Tamara?

Si bien es cierto que Iñigo siempre ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano en lo referido al mundo mediático que siempre envuelve a Tamara, nada más estallar la polémica ha alzado la voz para dar su propia versión de los hechos en diversas ocasiones. La primera de ellas para desmentir cualquier acusación de infidelidad, alegando que las imágenes pertenecían a otra edición en la que había acudido al festival, y la segunda vez a través de sus perfiles sociales, compartiendo un comunicado en el que reconocía que había mentido a la ganadora de MasterChef Celebrity: Al mismo tiempo,pedía perdón por los daños ocasionados a la que definía como "la mujer de su vida" y a su familia. Por ello, se abre la incógnita de si, tras escuchar a su exprometida rompiendo su noviazgo, y, por lo tanto su compromiso, ante los periodistas, se volverá a armar de valor para dar contar su parte de esta triste historia de desamor.

Aún no se sabe si llegaran a producirse estas palabras, pero, por ahora, lo que sí es cierto es que parece que la hermana mayor de Ana Boyer está volcando todos sus esfuerzos en intentar pasar página, porque, ella misma ha confesado que no tiene intención de dar una nueva nueva oportunidad a su expareja, ya que busca un hombre que comparta los mismos valores que ella, y, sobre todo, que la respete sin traicionar su confianza. De la misma manera, se sentía agradecida por la labor de la prensa que, con sus pruebas gráficas y labor de investigación, había evitado que pasase por el altar con alguien que no está en su misma sintonía vital.

