Tamara Falcó, en su primer acto tras romper con Iñigo Onieva: 'Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza'

Ante 45 periodistas acreditados, muchos más de lo que un photocall en el Teatro Real suele congregar, Tamara Falcó ha reaparecido en público después de cuatro días en los que su vida ha dado un vuelco. Sin perder la sonrisa, muy elegante con un traje de sastre negro y camisa blanca, ha posado ante los medios de comunicación, que la aplaudieron a su llegada. Este evento sobre arquitectura y diseño de interiores estaba en su agenda antes de que salieran a la luz unas comprometedoras imágenes de su prometido, Íñigo Onieva, besándose con otra mujer. Si bien es cierto que en un principio la ganadora de Masterchef Celebrity había decidido cancelar su participación, finalmente ha cumplido con sus compromisos previos a pesar de las delicadas circunstancias personales que la rodean y ejercer su papel de embajadora de esta promotora inmobiliaria con la que adquirió recientemente un fabuloso ático en propiedad.

Valiente y muy serena, ha pronunciado por primera vez ante la prensa la palabra exnovio refiriéndose a Iñigo. "El Iñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese", decía en referencia a la imagen que ha proyectado en el polémico vídeo. A pesar de que no podía evitar cierta tristeza en la mirada, también se ha permitido bromear. "Creo que mi madre filtró el vídeo", dijo entre risas tras asegurar que Isabel Preysler era uno de sus grandes apoyos. Además, Tamara ha cerrado la puerta por completo a un reconciliación: "Imposible". La diseñadora asegura estar en "estado de shock", pero "contenta de que haya salido ahora", antes de pasar por el altar.

Se reiteraba así en el mensaje que lanzó previamente en las que han sido sus primeras palabras tras la ruptura. "Creo que todo pasa por algo y quiero pediros perdón y quiero agradeceros la labor de investigación que habéis hecho porque si no no me hubiera enterado nunca", ha afirmado en una conversación telefónica con Sálvame. "Es una situación muy complicada, pero estoy muy agradecida. Tengo la sensación de que cuando vi el segundo vídeo que hay cambio todo y la verdad es que pues sí imagínate para mí que el matrimonio es una promesa de amor eterno".

Se trata de un primer paso para recuperar la rutina, y también de un esperado momento después del giro de los acontecimientos de los últimos días. En caso de que, igual que ha hecho esta tarde, Tamara siga adelante con todos sus compromisos, mañana jueves se espera que esté en la mesa de discusión de El Hormiguero, espacio televisivo en el que colabora semanalmente y donde la semana pasada contó con lujos de detalles todo sobre el momento en el que Iñigo le pidió matrimonio, así como la fecha de su paso por el altar.

La vida de la hija del fallecido Carlos Falcó ha dado un vuelco monumental en los últimos días y tras el desengaño, ha abandonado el piso que compartía con Iñigo trasladándose a la casa de su madre, al que siempre será su hogar y refugio pese a ser una mujer independiente. Allí ha recibido la visita de su hermana pequeña, Ana Boyer, con la que siempre ha estado muy unida, y de sus pequeños sobrinos, Miguel y Mateo, que a buen seguro le han logrado sacar una sonrisa en esta etapa tan difícil.

Por su parte, Íñigo quiso aclarar lo sucedido a través de un comunicado en sus perfiles sociales en el que reconocía los hechos y pedía perdón tanto a Tamara como a su familia por el enorme daño que les había ocasionado. Precisamente, en las redes sociales se han fraguado los últimos gestos de ambos, puesto que la influencer ha borrado la foto en la que anunciaba su compromiso matrimonial, y, además, los dos han dejado de seguirse. Un tiempo complicado en el que el empresario, siguiendo los pasos de su pareja, ha querido buscar refugio en brazos de sus seres queridos, su propia madre ha reconocido que todos ellos lo están pasando muy mal, ya que habían recibido con gran alegría el anuncio de la boda para formalizar su amor tras dos años de relación.

