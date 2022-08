La emoción de Nuria Roca al despedirse de su hijo Pau, que comienza una nueva aventura fuera de España

Pau, el segundo hijo de Nuria Roca y Juan del Val, comienza una nueva etapa en su formación académica. El joven, de 16 años, se marcha a estudiar al extranjero y la presentadora no puede estar más feliz por él. Eso sí, va a echarle mucho de menos. Según ha desvelado, la pregunta que más va a extrañar es esta: "Mami, ¿me haces unos huevitos con bacon?", pero sabe que su hijo tiene una gran oportunidad por delante y solo desea que exprima al máximo esta experiencia. "¡Y lo bien que te lo vas a pasar qué, mi amor! Empieza el año de tu vida, Pau. Aprovecha, disfruta y 'conocimiento', que diría la abuela. Te quiero", ha publicado junto a varias fotos de la despedida.

Pau vino al mundo el 28 de agosto de 2006 en en el hospital Santa Elena de Madrid. El parto fue por cesárea y cuando nació, según contó Juan del Val, se parecía mucho a la presentadora. Nuria ha declarado en más de una ocasión que lo que más le gusta de Pau es su carácter. "Sonriéndome, desafiándome, abrazándome, liándome, enamorándome, despistándome... amo todas y cada una de tus versiones", publicó en el 13º cumpleaños del adolescente.

El joven sigue los pasos de su hermano mayor y los de su madre, que también estudiaron una temporada en el extranjero. Antes de matricularse en Arquitectura Técnica, Nuria estuvo en Estados Unidos y disfrutó muchísimo de la estancia. Incluso fue a un baile de graduación, tal y como contó en El Hormiguero. "Yo no estaba en el último año pero conocí a un chico que me invitó y me puso la pulsera y todo", recordó con cierta nostalgia. Entre risas comentó que lo más difícil del viaje fue cuidar su alimentación. “Allí engordé 12 kilos. Solo bebía leche con chocolate y no probé ni una pieza de fruta ni de verdura".

Todavía es pronto para saber a qué se dedicará Pau en un futuro. Juan, en cambio, parece que ha heredado la pasión de sus padres por el mundo de la comunicación. "Está estudiando doble grado de Publicidad y Marketing y le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la creatividad, en ese sentido, sí que irá encaminado a lo que es la comunicación y la publicidad, que es para lo que está estudiando", desveló Nuria en ¡HOLA!. En la entrevista también habló de la pequeña Olivia. "Mi hija ya me roba la ropa; los zapatos no puede porque calza un número más que yo. Sí, ya le empieza a gustar todo, claro. Me hace mucha ilusión, la verdad. Olivia, con11 años, está muy adolescente", bromeó.

Este verano está siendo frenético para Nuria Roca. Tras unas vacaciones familiares en Menorca, donde se reencontró con su hermana y su sobrina Ruth, retomó la gira de La gran depresión, la obra de teatro que interpreta con Antonia San Juan.

