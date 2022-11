La declaración de amor de Nuria Roca a Juan del Val al recibir la Antena de Oro junto a otros grandes de la comunicación

El Gran Casino de Aranjuez anoche se vistió de gala para recibir a profesionales de la televisión como Nuria Roca o José Luis Garci, que se encontraban entre los premiados con las Antenas de Oro 2022. La valenciana lucía espectacular con un vestido negro de tul firmado por Forte Forte, una marca de lujo italiana que aterrizó en madrileño barrio de Salamanca hace unos años. La presentadora se decantó por el modelo “Estrellas”, que está disponible en la web de la firma por 696,50 euros, con el que recogió su galardón en la categoría de Antena de Televisión.

Nuria Roca muestra su curiosa afición por… ¡las sillas en miniatura!

La presentadora ha publicado esta misma mañana unas imágenes de la gala y una romántica fotografía con su marido, Juan del Val. Nuria ha querido agradecer a todos sus compañeros el apoyo que ha recibido, y ha aprovechado dedicar unas bonitas palabras al escritor. “Va por vosotros! ✨✨✨✨✨✨ Muchísimas gracias a todos los compañeros por considerar que merezco la Antena de Oro, no sabéis la ilusión que me hace! Hace 10 años ya os lo agradecí en ese mismo escenario y hace 18 años, con la primera también, lo que no recuerdo es si fue en el mismo escenario, ha pasado mucho tiempo…”, así comienza la carta abierta de Nuria Roca, que ha recordado su primera vez delante de las cámaras. “Se van a cumplir 30 años desde que me puse por primera vez delante de una cámara, 30 años dedicándome a lo que más me gusta, la televisión, la comunicación, la ficción, contar historias al fin y al cabo… 30 años en los que ha habido de todo, la mayoría bueno, lo malo se me olvida… de presentar tres programas distintos a la semana a que no te den ninguno, de estar en todas partes a dejar de estarlo y volver a estar, da tiempo a triunfar y a fracasar un montón de veces…”.

Nuria Roca y Juan del Val, más flamencos y enamorados que nunca, desvelan los secretos de su 'desigual' verano

La valenciana ha terminado agradeciendo a compañeros como Pablo Motos, el cariño y apoyo que ha recibido, concluyendo su carta con una declaración de amor a su marido. “Quiero dar las gracias a todos los compañeros con los que me he cruzado en estos 30 años y de los que he aprendido algo, de los que no también me olvido… desde el primero con el que compartí plató, @ximo_rovira en Canal 9, a Chicho Ibáñez Serrador o @pablomotos, imposible nombrarlos a todos, hasta los últimos, @sararamosgarcia, @nachogarciar, @bernibarrachina, al director de La Roca, Alejandro Vàzquez, al productor @juanragonzalo, a todo el equipo del programa, gracias… Pero sobre todo quiero dar las gracias a mi compañero de vida, de vida y de profesión, ésta también es tuya Juan. Te amo. Muchas gracias a todos. 🙏🏼 Y mil disculpas por la chapa a primera hora de la mañana, y más, siendo domingo 🤷🏻‍♀️😬”.

Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo opinan sobre el desengaño de su compañera Tamara Falcó

En la misma categoría que la valenciana, han sido premiados este año Alaska, de TVE; Guillermo Pascual, de Antena 3; Informativos de Fin de Semana con Pepe Ribagorda y Ángeles Blanco, de Telecinco; 'Horizonte', con Íker Jiménez y Carmen Porter, de Cuatro; y 'Classics' con José Luis Garci, de TRECE.

Iker Jiménez y Carmen Porter, su noche más terrorífica durante sus vacaciones niponas

La periodista y presentadora Ana Belén Roy fue la encargada de conducir la 49º edición de los premios. En la categoría de Antena de Radio, el jurado hizo ganadores a Aimar Bretos, de Cadena SER; Pilar García Muñíz, de Cadena COPE; Juan Diego Guerrero, de Onda Cero; Carlos Garrido, de RNE y Federico Jiménez Losantos, de Es Radio.

Las conmovedoras palabras de Pilar García Muñiz sobre su marido dos años después de su muerte

En la categoría de Antena a la Trayectoria Profesional, los galardones fueron entregados a Ramón Torrelledó por 'La Partytura', mientras que en la categoría de Antena Extraordinaria la estatuilla de oro ha recaído en la periodista, columnista y escritora Esther Ruiz.