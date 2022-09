Nuria Roca muestra su curiosa afición por… ¡las sillas en miniatura!

Juan del Val reveló anoche en El Hormiguero la curiosa afición de Nuria Roca por las miniaturas. "Se compra sillas en miniatura", exclamó, pues es algo que él no entiende porque "las cosas tienen que tener el tamaño que tienen que tener". Pablo Motos y el resto de colaboradores de la tertulia desconocían esta faceta de la valenciana y se asombraron mucho. "Pero qué tara no tienes tú", preguntó el presentador entre risas. Ella, entonces, intentó explicar su gusto por estos objetos de diseño que, para ella, son auténticas "piezas de arte". "Colecciono sillas en miniatura porque me encantan las sillas. Hay unas sillas espectaculares... Me fui de viaje y me traje una chaise longue a casa", contó. Su marido añadió que estos objetos diminutos "valen una pasta" y que en realidad "no valen para nada". Nuria no estaba de acuerdo con su opinión. "No valen tanto", matizó, y confesó que las tenía expuestas en la vitrina de su casa.

Y efectivamente. Su colección de sillas en miniatura ocupa un lugar destacado en su salón, entre libros y fotos familiares. La presentadora ha compartido varias fotos de algunos de sus diseños, como la silla Buterfly, de hierro y cuero, diseñada en 1938 por el español Antoni Bonet i Castellana; o la silla Lounge Chair and Ottoman, creada en 1956 por el artista Charles Eames.

La afición de Nuria ha sorprendido a todos sus seguidores. "¡Que originales! No sabía que había sillas en miniatura. Disfruta de tu colección", le ha dicho un fan. "Son una chulada tus sillas miniatura", ha escrito otro. "Oye, pues son una monada. Me voy a aficionar yo también", ha añadido un tercero.

Además de compartir este 'secreto', Nuria Roca y Juan del Val felicitaron a Tamara Falcó por su próxima boda con Íñigo Onieva. El escritor preguntó a la marquesa de Griñón si la presión que ejercían desde El Hormiguero para que se casara influyó en la petición de mano, y ella, haciendo gala de su sentido del humor, respondió que sí sin dudarlo. "Estoy segura, de hecho, deberíamos seguir porque me puede ayudar en muchas cosas…". Nuria, por su parte, dijo que la pareja tendría que preparar una fiesta de pedida con toda la familia y que Íñigo y ella tendrían que hacerse un regalo. "Ahora resulta que la gente hace esa fiesta cerca de la boda. Se hace una comida en familia y hay unas copas con los amigos", explicó emocionada la novia del año.