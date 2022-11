Alaska sorprende al desvelar cómo es su pelo al natural

Alaska, que acaba de presentar su nuevo disco Ex-Profeso con Fangoria, ha sorprendido a todos sus seguidores con uno de sus secretos mejor guardados: cómo es su pelo natural. Con motivo del estreno del single, por "exigencias del guion" y para tener una imagen con un estilo más setentero, la artista ha comentado que sale con la melena rizada, aunque no ha sido por decisión propia. Acostumbrados a verla desde hace años con el cabello negro y liso, a a pesar de que durante mucho tiempo lo llevó de color naranja, la cantante ha confesado cuál es en realidad: "No me gusta mi pelo. No me gusto. Realmente lo tengo rubio y rizado, pero es que no me gusta nada, por eso me lo tiño. Es que es rubio ceniza, no como el de ABBA, y con eso no voy a ningún lado", ha explicado la intérprete de Palabras de amor en El Hormiguero.

La artista además ha querido aclarar los rumores que surgieron hace unos meses sobre el posible divorcio con su marido, Mario Vaquerizo. "Estábamos los dos en el concierto de Iggy Pop en el Teatro Real y nos preguntaron en el photocall. Dijimos que 'no', desmintiéndolo ya una vez. Y el mes siguiente todos los días, tuve que desmentirlo una y otra vez. Empecé a rascar y vi que todo venía de un tiktoker, esa era la fuente de información. El problema es nuestro, y me incluyo porque también trabajo en medios de comunicación. Lo que ocurre en las redes debe quedarse ahí", ha explicado Alaska en el programa de Antena 3, donde también ha expresado su descontento con que estas aplicaciones sirvan como fuente para televisiones, radios o periódicos.

La intérprete de Absolutamente ha explicado también que no le importa que digan cosas sobre ella y su pareja en el que caso de que no les pase nada de verdad, aunque se ha preguntado qué pasaría si hubieran estado un poco enfadados. "Hubiera acrecentado nuestro malestar. En este caso no, y te ríes, pero te molesta cuando debes repetir que no. Además, no debe ser fácil cuando alguien empieza una relación y les pasan cosas así porque les ponemos el foco y la persona lo mismo no sabe si es novio, es amigo o qué es", ha comentado Alaska, que además ha contado al presentador lo mucho que le gusta la Navidad, una época en la que ella misma pone el árbol y el belén.

Además, Alaska ha desvelado un sorprendente dato sobre su relación con lo paranormal: "Por la noche, en casa, no levanto ni hago ruido por si perturbo a los espíritus. De pequeña, si había algún sonido pensaba que eran ellos. Pero ahora de mayor no sabes si son los espíritus o alguien que está entrando en casa. Es que el catálogo de miedos es infinito", ha añadido la cantante.