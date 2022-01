El verdadero motivo por el que Alaska y Mario Vaquerizo no han sido padres

Alaska y Mario Vaquerizo forman una de las parejas más longevas del mundo del espectáculo. Pese a llevar más de dos décadas juntos, siempre han estado envueltos en rumores que han cuestionado su relación, algo que la cantante al principio se tomaba con humor y de lo que cada vez está más cansada, como ha explicado en el programa Lazos de sangre. Ahondando en los detalles de su matrimonio, Alaska ha afirmado tajantemente que a ella "le encanta su marido" y que jamás se ha planteado tener una relación abierta. Tampoco ha tenido reparos en responder a otro de los asuntos más repetidos sobre su vida privada: por qué no ha querido ser madre. "He tenido otras prioridades y los hijos no han sido una de ellas para nada", ha dicho Alaska con total naturalidad.

VER GALERÍA

El de Alaska y Mario Vaquerizo es uno de los matrimonios más mediáticos de nuestro país, tanto que llegaron a tener su propio reality show. Han cosechado grandes éxitos en su vida profesional, tanto por separado como juntos, y ambos dicen sentirse muy afortunados en el terreno personal. Sin embargo, tras más de veinte años como pareja, son muchos los que se preguntan por qué no han tenido hijos. "Mario dice que a él le hubiera gustado tener un niño y ser padre, pero seguro que se cansa enseguida, no tiene paciencia", ha respondido Alaska cuando el documental ha abordado el tema de la maternidad. "No ha habido hijos por una cuestión de responsabilidad y falta de tiempo. Alaska tampoco tiene el instinto maternal muy desarrollado", ha añadido Mario Vaquerizo.

Unas palabras con las que Olvido Gara, más conocida como Alaska, corroboraba lo que ya dijo en una entrevista de Televisión Española en los años ochenta, en la que le preguntaron si tenía pensado ser madre: "Odio a los niños, son insoportables. Además, me van a desplazar, ellos son lo que dentro de 10 años tomarán mi puesto", afirmó la cantante en un vídeo de archivo.

- Mario Vaquerizo saca su lado más emotivo al recordar a su hermano fallecido

VER GALERÍA

La pareja repasó toda su historia de amor, desde su primer beso tras un concierto, hasta su boda en Las Vegas en 1997 y tanto Alaska como Mario Vaquerizo han asegurado que no solo se quieren, sino que siguen enamorados el uno del otro. "Llevamos 21 años y a mí me sigue poniendo, a ver cómo lo explico", ha confesado la cantante algo ruborizada y explicando que si llevan juntos tanto tiempo es porque "ahí hay algo": "Me encanta de repente cuando se pinta el ojo negro y esas cosas". Un amor en el que no hay hueco para terceras personas, puesto que los dos artistas han asegurado que son muy tradicionales y llevan una vida muy normal, pese a lo que pueda opinar la gente. Alaska zanjó cualquier tipo de sospecha sobre que su matrimonio fuera poliamoroso y aseguró que considera que no es una forma de pensar que encaje con ella y que, a día de hoy, no conocía ninguna pareja abierta que hubiera funcionado.

- Mario Vaquerizo se convierte en una impactante Lola Flores en 'Tu cara me suena'

- Mario Vaquerizo explica por qué ha comprado la casa de Bibiana Fernández

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.