De Las Vegas a Villena: Alaska y Mario celebran sus 20 años de matrimonio sobre las tablas de un teatro

Alaska y Mario Vaquerizo celebran el 20 aniversario de su boda en Las Vegas. La pareja no ha pasado por alto esta fecha tan especial y hemos sido testigos de cómo la cantante ha dedicado un bonito mensaje a su marido: “Hoy hace 20 años que nos casamos en Las Vegas ¡Se me han pasado volando! ¡Quiero más! Felicidades, Marito, te quiero ¡mucho!”. Hace dos décadas, la pareja ponía rumbo a la ciudad de Nevada para darse el ‘sí quiero’, pero en esta ocasión lo han celebrado mucho más cerca de casa. “Hoy la celebración nos pillará en el teatro, así que podemos titular este día como del a triple V: Veinte años, de las Vegas a Villena”, ha añadido la cantante. Lo que no sabían Alaska y Mario es que su compañía de teatro les tenía preparada una sorpresa al final del espectáculo. ¿Quieres ver lo que ha pasado? Dale al play no te lo pierdas.

