Juan del Val se pronuncia tras el tenso desencuentro que mantuvo con Tamara Falcó en pleno directo

El pasado jueves Tamara Falcó y Juan del Val mantuvieron un acalorado debate en El Hormiguero sobre la infidelidad a raíz de lo sucedido con Íñigo Onieva. El escritor dijo que para él este concepto tiene una importancia "mínima", una afirmación que no fue del agrado de la marquesa de Griñón. "¿Acabas de decir que lo raro es ser fiel?", preguntó sorprendida. "No. No somos monos, tú controlas tus impulsos, tienes que saber dónde están tus límites. ¿Tengo que cerrar este programa diciendo que la infidelidad es normal? ¡Pues no!", sentenció muy convencida. El marido de Nuria Roca continuó defendiendo su postura. "Coincidamos, al menos, en que la infidelidad es algo común". Pero Tamara se mantuvo firme en sus convincciones. "Bueno, es que hay muchas desgracias en el mundo", respondió con ironía.

El programa finalizó con este 'desencuentro' y con Juan del Val convertido en 'trending topic', ya que los espectadores creían que no era el momento de hablar así sobre la infidelidad. Pese a todo, el colaborador asegura que no tiene ningún problema con su compañera. "Hay una cosa que me parecía muy importante, que era saber cómo estaba Tamara. Si alguien está mal me parece muy importante y eso es lo que yo respeto. Otra cosa es el motivo, que a mí me parecía menos", explicó en La Roca, el programa que presenta Nuria Roca en laSexta. Para zanjar cualquier tipo de duda sobre su relación con la marquesa de Griñón, el colaborador contó que tras este intercambio de opiniones se dieron un beso y zanjaron lo ocurrido.

El escritor de Candela o Delparaíso señaló que Tamara y él tienen puntos de vista muy distintos. "No pensamos igual en casi nada. Tenemos visiones del mundo muy diferentes, pero somos compañeros, me encanta y le deseo lo mejor", declaró a Europa Press en la presentación del show Lago, del humorista Miguel Lago. "Mi visión del mundo no es mejor que la visión del mundo de Tamara ni al revés, pero me parece que todo tiene que tener respeto y respeto profundamente sus creencias, que evidentemente no son las mías, y hasta ahí, fin, nada más", puntualizó.

Del Val también confesó que había visto a Tamara "enormemente entera" tras su desengaño amoroso. "El otro día en El Hormiguero estuvo espléndida, explicando todo con muchísima solvencia. Desde ese punto de vista me alegro un montón por ella", dijo, poniendo de relieve la gran relación que tanto él como Nuria Roca mantienen con la hija de Isabel Preysler. "Son dos años compartiendo bastantes momentos en plató. Eso genera una empatía, un cariño y de eso no te puedes desprender. Las opiniones son otra cosa pero el cariño se tiene".

Por último, se pronunció sobre Íñigo Onieva, con el que ha coincidido en alguna ocasión. "No tengo nada en contra de él, pero Tamara es mi compañera y le deseo lo mejor. Yo no juzgo a nadie, en absoluto, pero mi compañera está mal y estoy con ella. Aún así, jamás juzgaré ni a Íñigo ni a nadie. En general, no lo hago nunca, porque no me gusta que lo hagan conmigo", zanjó.