Tras las últimas declaraciones de Tamara Falcó, los hermanos de Iñigo Onieva muestran su apoyo al empresario La marquesa de Griñón ha dicho en México que "no siento odio hacia él ni aberración, me da pena"

Desde que Tamara Falcó e Iñigo Onieva rompieron su relación días después de anunciar su compromiso, la familia del empresario no está pasando su mejor momento. Su madre, Carolina Molas, fue la primera en pronunciarse mostrándose bastante afectada por la situación, y este viernes su hermano Jaime tenía un pequeño encontronazo con la prensa debido a la presión mediática a la que se han visto sometidos estos últimos días. Trás las declaraciones de Tamara Falcó en México, donde asegura que "no sentía odio por su expareja, si no que sentía pena", Jaime ha vuelto a aparecer, ya mucho más tranquilo, y ha confesado que, a pesar del todo, siguen apoyando a su hermano en estos momentos tan complicados. Alejandra, la hermana actriz de Iñigo, rompía este sábado su silencio y confesaba que está "muy cansada" de todo este revuelo mediático. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

