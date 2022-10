El tenso encuentro con la prensa del hermano de Iñigo Onieva, sobrepasado por el huracán informativo

La familia Onieva no está pasando por su mejor momento. Y es que, desde rompiesen su relación Tamara Falcó e Íñigo Onieva -tras una infidelidad del empresario en el festival Burnning man-, están viviendo momentos de tensión a cada paso que dan. De hecho, hace unos días se podía ver a Carolina Molas, madre del diseñador de coches, muy afectada por lo sucedido, al borde de las lágrimas, uniéndose al silencio del resto de familiares del ex de Tamara Falcó. Sin embargo, los nervios se palpan en el ambiente y, prueba de ello, ha sido el último episodio protagonizado por uno de los miembros de la familia del empresario, su hermano Jaime Onieva, quien ha tenido un encontronazo con la prensa.

A partir de la ruptura, tanto Tamara Falcó como Íñigo Onieva se han visto sometidos a una gran presión mediática, que ahora también está sufriendo la familia del empresario. Mientras Íñigo se encuentra completamente desaparecido, y sin haberse pronunciado todavía, se ha podido ver a su familia entrando y saliendo de su casa, muy nerviosos por toda la expectación que está generando este tema. Al igual que hiciera su hermana Alejandra, Jaime no ha querido hacer declaraciones a la prensa acerca del duro momento por el que está pasando Íñigo y el resto de su familia. Sin embargo, y pese al buen trabajo de los medios, el hermano del empresario ha perdido los papeles y ha increpado a los reporteros que le esperaban al lado de su casa. "Tenéis un trípode ahí que me está molestando. ¿Os importa quitarlo, por favor?", comenzaba diciendo Jaime desde dentro del coche. Sobrepasado por la situación, ha amenazado a los periodistas con tirarlo si no lo movían: "¿Me podéis quitar el trípode o lo tiro al suelo?".

Sin querer responder a ninguna pregunta, ha seguido dirigiéndose a la prensa con un tono de enfado: "Apartad, por favor". La escena se ha tensado aún más cuando este se ha bajado del coche. Ante las preguntas acerca de si Tamara había borrado de sus redes sociales a la familia de Íñigo, Jaime Onieva ha respondido tajante: "No soy muy fanático de las redes, muchas gracias". A pesar de haber dado las "buenas noches" a los reporteros, antes de meterse en su casa, el hermano del empresario se ha girado y ha indicado a los fotógrafos que se alejasen, zanjando así su intervención sin pronunciarse sobre el estado anímico de Íñigo Onieva. De Jaime Onieva poco se sabe. Es el hermano pequeño y el más desconocido. De lo poco que se conoce es que montó una empresa junto a Íñigo de comercio al por mayor de ordenadores y programas informáticos.

Íñigo Onieva, desaparecido

En medio de esta tormenta mediática, y con Tamara Falcó retomando sus compromisos profesionales y poniendo tierra de por medio marchándose a México, Íñigo Onieva continúa desaparecido. A pesar de que se rumorea que está refugiándose en sus seres más queridos, en ningún momento se han mostrado imágenes que diesen a entender que estuviese con ellos. No obstante, quienes sí han aparecido han sido su madre, Carolina Molas, y su hermana, Alejandra Onieva, las cuales no han querido dar mucha información acerca del empresario con el fin de salvaguardar su privacidad. Lo que sí han asegurado ha sido que Íñigo no se encuentra bien anímicamente en estos momentos, por todo lo que había ocurrido: "Estamos muy tristes, muy mal", señalaba Carolina días atrás.