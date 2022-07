Nuria Roca causa sensación, a sus 50 años, con su espectacular posado en bikini durante sus vacaciones

Loading the player...

Nuria Roca se encuentra en Málaga disfrutando de unas merecidísimas vacaciones en familia tras un año muy exigente de trabajo en el que ha compatibilizado su labor en la televisión con su gira de teatro con La gran depresión, comedia que protagoniza con Antonia San Juan. Este fin de semana, la presentadora ha posado en bikini en altamar: "Ei, a ver si no voy a tener yo mi postureo particular. Buen día", escribía en tono jocoso Nuria. Unas imágenes espectaculares que están causando sensación entre sus miles de seguidores y ante las que su marido, Juan del Val, no ha tenido más remedio que rendirse de admiración. Lo cierto es que, a sus 50 años, la colaboradora de El Hormiguero luce una espléndida figura como se puede comprobar en el vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

