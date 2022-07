El apasionante safari por Tanzania de Juanma Castaño y Helena Condis ¡entre leones, jirafas y elefantes!

Loading the player...

Juanma Castaño y su novia, Helena Condis, están disfrutando de un viaje apasionante por Tanzania. Allí, los dos periodistas deportivos están viviendo una experiencia inolvidable. "No has visto un animal salvaje hasta que no lo has visto en plena libertad, cuando no sabes cómo será su reacción, cuando te mira, cuando te huele y cuando te permite entrar en su espacio. Días inolvidables, personas increíbles y la compañía que me lo da todo. Volveremos a África, muy pronto. HAKUNA MATATA". Con estas palabras, el ganador de MasterChef y su chica relatan su aventura en Tanzania en la que han hecho varios safaris rodeados de leones, elefantes, cebras y jirafas. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

