Tamara Falcó, sobre Iñigo Onieva: 'Hay mucho más de lo que no tenía ni idea'

Con un bonito vestido fucsia, uno de los colores de la temporada y en una actitud más alegre que la mostrada en su anterior aparición pública, Tamara Falcó ha reaparecido en la televisión para atender un compromiso profesional. Una ocasión excepcional que ha aprovechado para dar las gracias a sus compañeros que le han brindado su apoyo incondicional. "Hay mucho más de lo que yo no tenía ni dea. Doy gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quién me iba a casar". Un tiempo complicado, pero que agradece que haya llegado antes del matrimonio. Ahora es un alivio, pero también es una decepción por las mentiras, no sé qué porcentaje de lo que he vivido es real, ha sido complicado", ha asegurado en la tertulia de actualidad de El Hormiguero, sección en la que trabaja como colaboradora desde hace más de 2 años.

Con un bonito vestido fucsia, uno de los colores de la temporada y en una actitud más alegre que la mostrada en su anterior aparición pública, la empresaria también ha aprovechado la ocasión para dar las gracias a sus compañeros que le han brindado su apoyo incondicional. "Doy gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quién me iba a casar". Para a continuación, pasar a dar una detallada línea del tiempo de lo sucedido. "Bueno pues después del programa fuimos a una fiesta y por grupos de Whatsapp a rular un vídeo, yo no lo vi hasta el día siguiente porque estaba en mi nube y cuando vi las fotos y tal me empecé a preocupar. Él estaba nervioso, pero pensé que no encajaba mucho y me empezó a decir que era del 2019 y yo le dije no te preocupes es un momento precioso vamos a disfrutarlo".

También ha explicado cómo su familia le está dando mimos y animando. "Mi sobrino Miguel, que es igual de inteligente que su abuela y que su madre, me ha dicho que si King Kong va a tener que aplastar a nadie y mi hermano Enrique ya dice que tiene un novio ruso para mí", ha bromeado la chef. Así mismo, ha confesado que aunque ahora no piensa en una nueva pareja no guarda ningún rincón a los hombres. "Mi padre era un señor, tengo amigos que jamás harían daño a una mujer, esto no es una cosa de género, sino de engaño y de una persona que me ha hecho daño".

Precisamente, fue en la casa de Trancas y Barrancas donde contó con todo lujo de detalles cómo fue el momento en el que el ingeniero 'hincó la rodilla' y le ofreció su anillo de compromiso. Sin poder borrar la sonrisa de su rostro, la ganadora de MasterChef Celebrity confesaba que ya tenía fecha para su enlace y que quería realizar todo el festejo en El Rincón, el castillo que le dejó en herencia su fallecido padre. En aquel instante, la hermana mayor de Ana Boyer era completamente ajena a la infidelidad de su novio y al terremoto de emociones que iba a sacudir los cimientos de su relación hasta destruirla por completo, ya que, en su primera aparición ante la prensa, declaraba que no podía tolerar que la hubieran engañado y faltado el respeto de esa manera.

El espacio televisivo no es la única cita profesional que Tamara tiene en el horizonte, puesto que ya se prepara para hacer las maletas y poner rumbo hacía México, porque allí la hija de Isabel Presyler ejercerá como ponente en el Congreso Mundial de las Familias. Un viaje transoceánico que es un soplo de aire fresco a buen seguro le ayuda a desconectar de las polémicas en las que, desgraciadamente, se ha tenido que ver envuelta.

Por su parte, Iñigo Onieva se refugia en el silencio. Desde que el emprendedor compartiese en sus perfiles sociales el pasado fin de semana un comunicado en el que admitía que había mentido a Tamara al mismo tiempo que le pedía perdón a ella y toda su familia por los daños ocasionados, nada más se ha sabido del ingeniero. Si bien es cierto que se sospecha que estaría encontrando consuela en su seres queridos en esta etapa tan difícil, no se le ha podido ver ni entrando ni saliendo del domicilio familiar por lo que su paradero y estado anímico es todo un misterio.

