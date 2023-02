Pablo Motos cuenta la llamada personal que recibió del rey Felipe

Muchas de las anécdotas que Pablo Motos cuenta en su programa El Hormiguero se convierten en noticia. La última ha sido una llamada que el presentador recibió de Casa Real, que en un principio él mismo creyó que erauna broma, como le ocurre a muchos de los telespectadores cuando reciben la llamada de Motos y les pregunta "¿Sabe usted qué es lo que quiero?".

VER GALERÍA

¿Qué ha pasado entre Pablo Motos y su hermana? El presentador habla de ella para pedirle perdón

Te presentamos al sobrino de Pablo Motos que trabaja con él y que ¡es igual a su tío!

Esta anécdota ha salido la luz en medio de la conocida sección del programa verdad o mentira en la que los invitadas de esa noche, Miren Ibarguren y Pepa Charro, debían adivinar si la historia que les contaba era verdad o mentira. Pablo Motos se aventuró a contar lo que a él un buen día le sucedió: "A mí me llamo el Rey de España", comenzó diciendo, a lo que la Terremoto de Alcorcón le preguntó: "¿Pero el Rey bueno?", a lo que Motos contestó sin dudarlo. "Los dos son buenos, pero me llamó el actual", queriendo aclarar que había sido Felipe VI.

"Me llamó por la mañana y me dicen: 'Le llaman de la Casa Real' y, se pone el rey”, continuó. "Entonces me dice: 'Mira Pablo me gustaría que presentases unos premios para héroes anónimos, no son gente famosa, pero, por ejemplo, es un señor que ha salvado a otro que se iba a ahogar en un río, o un panadero que hace pan para todos los pueblos de alrededor....', explicó el comunicador de Requena. "Entonces yo por supuesto le dije que sí y lo presenté", concluyó aceptando esta petición personal que le había hecho el Rey de presentar estos premios para el desarrollo de iniciativas sociales, culturales y medioambientales que se lleven a cabo en Castilla-La Mancha. Por supuesto las invitadas, dada su trayectoria en el mundo de la comunicación, adivinaron que la historia era verdad.

VER GALERÍA

No es la primera vez que Pablo Motos mantiene una conversación con el Rey. El periodista valenciano ha coincidido en varias ocasiones con el monarca. Una de las últimas veces tuvo lugar en los Premios Nacionales de la Cultura, que se celebraron en 2017 en Cuenca. Unos premios en los que además de ser galardonado Pablo Motos, recibieron un galardón la actriz Concha Velasco, el bailarín Joaquín de Luz, que recibió el Premio Nacional de Danza; el director de la Orquesta Nacional de España y de la BBC Philarmonic Orchestra, Juanjo Mena; la bailarina y coreógrafa Sol Picó; el ganadero de toros de lidia Victorino Martín; el dibujante de cómic, Pablo Auladell, y el poeta albaceteño Constantino Molina. Y dos años antes en el 25 aniversario de Antena 3, celebrado en el Palacio de Cibeles y que contó con los principales rostros de la cadena.