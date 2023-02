Conoce la faceta más desconocida de Pablo Motos: ¡Ganó el Festival de Benidorm con solo 28 años!

El Benidorm Fest se ha convertido en un auténtico fenómeno. Desde su primera edición, el año pasado, los fans de Eurovisión no se pierden ninguna de las galas. Chanel representó a nuestro país en Eurovisión y logró un tercer puesto con su canción SloMo. Este certamen es la evolución y transformación del mítico Festival de Benidorm que se convirtió en parte indispensable de la historia de la música española y fue la cuna de grandes artistas. El evento vivió épocas mejores y peores, pero siempre ha tenido a rostros conocidos entre sus filas. Una de ellas, la de Pablo Motos.

La primera edición del actual Benidorm Fest fue el llamado Festival Español de la Canción y se celebró los días 9, 10 y 11 de julio de 1959 en Manila Park municipal, organizado por la Red de Emisoras del Movimiento (REM) y por el Ayuntamiento de la ciudad. Marcó un antes y un después en la generación de muchos jóvenes pero con el paso de los años la gente perdió interés en el concurso y en 2006 se celebró el último Festival de Benidorm. A lo largo de los años fueron muchos los cantantes que se subieron a este escenario. Entre sus célebres ganadores se encuentran figuras como Julio Iglesias, que ganó en 1968, Raphael, en 1962, Dyango en 1976 y Pablo Motos. Sí, tal y como lees, el exitoso presentador tiene un pasado y nos lleva de viaje hasta el Festival de Benidorm en el año 1993.

Pablo Motos habla de su pasado como DJ en 'La ruta del bakalao'

Es una de sus facetas más desconocidas del presentador de televisión. Pocos conocen que participó en este concurso y que incluso lo ganó. Con solo 28 años compuso la canción del grupo Romero y sus amigos, quienes se subieron en 1993 al escenario a triunfar y ganar el festival. El joven Pablo Motos no solo compuso la canción de este grupo y estuvo detrás de la letra de la canción ganadora, sino que también formó parte del coro. Pablo se presentó hace 29 años como parte de la banda, un grupo musical del que formaban parte también Fernando Romero, Gema García, Eva Baza y Ramiro Segrelle, que interpretaron el tema Sabed, amigos junto a la Coral Allegro de la ONCE. Un tema dedicado a las personas invidentes y que escribió inspirándose en la figura de un técnico de radio ciego de Onda Cero, Baltasar Montaner, que por aquel entonces trabajaba junto al hoy presentador de 'El hormiguero'. Según cuenta el propio Pablo, "aprendí mucho con él, me enseñó todo sobre los ciegos". El presentador ha comentado alguna vez que el proyecto surgió de forma casual. Una parte de la letadecía: "Somos como tú y como aquel, tal vez no podamos ver pero estamos vivos".

Motos lleva años siendo uno de los rostros televisivos más populares. Además de su trabajo frente a las cámaras, ha desarrollado paralelamente una intensa faceta como empresario, con una productora propia. En sus redes sociales podemos ver que muchos de los videos que comparte con sus seguidores son tocando la guitarra e incluso en su programa, siempre que puede, toca algún tipo de instrumento con los artistas invitados. El periodista es una amante de la música y siempre ha confesado su pasión por ella. Antes de dedicarse a la pequeña pantalla estuvo ligado a la composición durante mucho tiempo. De hecho, sus comienzos fueron como locutor, pero también como DJ. Hace años, formó también parte de un grupo llamado Jarraiz de la Frontera, especializado en jotas. Con la banda realizó conciertos, que, como ha confesado era multitudinarios gracias a que no se cobraba la entrada. El proyecto tuvo una cierta repercusión en su lugar de origen y, en sus palabras, llegaron a sacar un disco del que se vendieron, en su día, unas 1.200 unidades.

