Pablo Motos habla de su pasado como DJ en 'La ruta del bakalao'

Lleva quince años frente a El Hormiguero, pero no siempre Pablo Motos tuvo tanto éxito en los negocios. Muchos fueron los oficios del comunicador valenciano antes de llegar a presentar uno de los programas líderes de audiencia de Atresmedia con el que ha forjado un verdadero imperio. Junto a su amigo y socio Jorge Salvador es dueño de la productora 7yacción, responsable también de otro programa de éxito El desafío. Repasemos los trabajos que han llevado a Motos a convertirse en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla.

Nacido en Requena (Valencia) en el año 1965, Pablo Motos no tuvo una infancia ni adolescencia sencilla. Sus orígenes son muy humildes, con siete años tenía que acompañar a su padre a vender siendo el niño que daba pena para conseguir el objetivo. Comenzó siendo un niño rebelde, pero con el tiempo se dio cuenta que debía hacer algo más en la vida y comenzó a dar clases de guitarra. Antes de llegar a la radio, trabajó en diversos oficios y se formó en electrónica. Uno de ellos fue como DJ y lo hizo con la intención de ligar, ya que no se le daba bien hacerlo.

Gracias a este trabajo y sus dotes como guitarrista empezó a trabajar como locutor en la radio de su pueblo, Requena. De ahí paso a Onda Cero en Valencia, donde dirigió programas como Aquí hay más de uno y formó parte del equipo de Julia Otero. En el año 2002 comenzó a presentar el programa No somos nadie en M80 Radio, llenando el hueco que había dejado Gomaespuma, y estuvo hasta el año 2007 que comenzó su andadura en El Hormiguero.

Pero hablemos de su faceta como Dj de la que habló anoche en su programa. Ricardo Gómez y Claudia Salas presentaron anoche La ruta, la nueva serie de Atresplayer sobre la ruta del Bakalao que se estrena el 13 de noviembre . Entonces Pablo Motos se atrevió a hablar de su pasado como pinchadiscos en esta época en la que mucha gente viajaba a Valencia para ir a las discotecas y escuchar bakalao. El presentador confesó que había vivido de lleno ese momento y conocía todas las discotecas de la zona Puzzle, Barraca, Spook, Chocolate..."Eran otros tiempos. Era una época donde valía todo menos enfadarse. Solo querían pasáselo bien".

Una de las escenas de la serie en las que aparece Ricardo Gómez subido a un elefante le recordó a una historia que él vivió siendo DJ: "En la discoteca donde yo pinchaba siempre bajaba la música cuando había alguna pelea, subía las luces al máximo y así la seguridad ya sabía lo que estaba pasando", señalaba. "Una de las veces recuerdo ver que se formó un círculo delante de la cabina y, espero que no se enfade porque lo cuente, era el tío Patilla (el dueño de la discoteca) con un burro que se dedicó a ir así por la discoteca".

No es la primera vez que Pablo Motos habla de esta faceta como DJ. En otro de sus programas compartió algunas fotos suyas de entonces que provocaron que sus compañeros se riesen a carcajadas, no solo por su cara de niño, sino también porque en una de ellas aparecía disfrazado en la cabina de música.

A diferencia de Motos, Claudia Salas y Ricardo Gómez no vivieron la ruta del bakalao y se prepararon para su papel viendo vídeos de YouTube. "Los dos nacimos el año después de que acabara", asegura la actriz, de 28 años, conocida por su participación en Élite, y Ricardo Gómez, de la misma edad, muy popular por la serie Cuéntame. "A mí lo que me ha llamado la atención de todo lo que me han contado de la ruta del bakalao es que la gente no salía a ligar, salía a pasárselo bien. Ahora es como que la gente sale más a ver si pilla", señalaba Salas., aunque Motos llegó a opinar que lo de ligar siempre ha sido un objetivo de cualquier época. De hecho el propio presentador se hizo DJ para ligar.