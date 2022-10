Los episodios más duros de Pablo Motos hasta que logró hacer historia en la televisión

Pablo Motos se sienta esta vez en la silla del entrevistado. El periodista, nacido en Requena hace 57 años, será el invitado especial del programa Joaquín, el novato. El presentador de El Homiguero se sentará con el jugador del Betis para hablar de su éxito profesional, pero también de la parcela más desconocida de su vida. Juntos disfrutarán de una charla entre amigos, en la que no solo se dedican piropos el uno al otro,sino que también jugarán a un clásico juego de niños, como ofrece el adelanto del programa.

Motos nunca ha tenido inconveniente en hablar de lo mucho que le costó llegar hasta el estrellato. El presentador valenciano ha recordado algunos de los episodios más duros de su vida, como cuando sufrió bullyng cuando era un niño por las pecas o cuando ya de mayor llegó a arruinarse hasta en dos ocasiones. Una de las veces que se arruinó fue al comienzo de su carrera cuando trabajaba en Onda Cero Radio. Trabajó en una marca de chicles supuestamente adelgazantes que se anunciaban en la emisora y que resultó ser "una estafa", contó el showman en un canal de Youtube El sentido de la birra, donde llegó a decir que incluso estos chicles generaban problemas de salud a quienes los tomaban. "Estuve a punto de ir a buscarlo (al hombre que presuntamente le había engañado) y cometer una barbaridad", expresaba Motos, aunque afortunadamente "Laura (su mujer) me frenó".

"La segunda vez que me arruiné fue con la bolsa", admitía. El propietario de la productora 7 y Acción decidió invertir en una empresa, siguiendo el consejo de unos amigos, que e aseguraban que estaban ganando una gran cantidad en metálico. Sin embargo, la cosa no surtió el efecto esperado y al poco tiempo de haber invertido los ahorros de toda su vida se quedó en la ruina.

Su álma gemela, Laura Llopis

Después de esos dos episodios logró hacer historia en la televisión con su prgorama de entrevistas en El Hormiguero que comenzó en 2006. Gran parte de su éxito se lo debe a su esposa, Laura Llopis, con quien lleva casi tres décadas de discreta relación y es una de las personas que hace brillar a Motos cada noche. El comunicador, que no suele hablar de su vida privada, ha hecho varias excepciones en alguna de sus entrevistas en su programa para hablar de su esposa, su alma gemela y con la que mantene una relación desde hace 28 años.

Se conocieron en Onda Cero Valencia y a día de hoy son tan felices y están tan unidos que siguen trabajando juntos en El Hormiguero. "Nos conocimos en la radio, en Valencia, yo estaba de presentador y ella en producción. A mí me gustaba, pero ella pasaba. El desprecio más grande se queda en nada comparado con el de ella. Yo me preguntaba '¿te vas a morir sin haberla besado?', y un día me lancé", contó Pablo en una entrevista con Bertín Osborne.

El trabajo, una cuestión de familia

Laura Llopis es coordinadora de guiones en El Hormiguero y comparte trabajo también con las dos hijas que tuvo de una relación anterior antes de conocer a Pablo Motos. "Mi mujer es mucho mejor que yo en todo, es mejor persona, es más culta. Ella es coordinadora de guiones y tiene dos hijas guapísimas. Una está en atrezzo, que es el trabajo más duro del programa, yo creo, y la otra es guionista. Son dos chicas con muchísimo talento y, sobre todo, muy buenas personas", dijo Pablo al hablar de cómo es trabajar con su familia.

Su sobrino también es parte del programa. Adrián trabaja desde 2017 en el espacio y de manera ocasional hemos podido verlo en pantalla. Adrián es hijo de Pilar, hermana de Pablo Motos, y guarda un extraordinario parecido con el presentador. El joven pertenece al equipo de producción, una tarea que compagina con su faceta como DJ. Además no tiene inconveniente en disfrazarse si el programa lo requiere para alguna de sus innumerables pruebas. Le hemos visto emulando al cantante Camilo con su bigote característico o como protagonista de un conocido cuadro de Vincent Van Gogh.