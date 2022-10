Pablo Motos destapa uno de los episodios más duros de su vida

Pablo Motos ha sido el último en dar un paso al frente y hablar de uno de los problemas más latentes actualmente en la sociedad, el bullying, una lacra que afecta a todos, grandes y pequeños y que ahora se ha convertido en un tema en plena efervescencia. El presentador ha roto su silencio este pasado martes 11 de octubre para confesar a la audiencia uno de los episodios más desagradables e íntimos de su vida. "Lo pasé muy mal" confensaba ayer en su programa con semblante muy serio.

Fue durante una de sus entrevistas centrales del programa Las actrices Carmen Machi y Laura Galán habían acudido a El Hormiguero para presentar su último largometraje Cerdita, que se podrá ver en los cines a partir de este próximo viernes 14 de octubre. La película cuenta la historia de una adolescente con problemas de obesidad que vive atemorizada por las burlas de unas chicas mientras está de vacaciones en su pueblo. Tras confesar Laura Galán que ella nunca ha tenido "ningún problema por ser gorda" y ser aplaudida por el público, el presentador se convirtió en protagonista del espacio, y consciente de que otras personas sí, imprimió seriedad al momento confesando que cuando era niño sufrió 'bullying'.

“Sufrí por ser pecoso”

Consciente de ser el conductor del programa más visto de Antena3, el presentador, que suele ser reacio a hablar de su vida personal, se decidió a abrir su corazón y revelar los desagradables episodios que afrontó de niño en el colegio, intentando ayudar a dar visibilidad al problema: “Yo sí he sufrido bullying de pequeño. Por ser pecoso. Era un niño con pecas y me acosaban por ello en cada recreo. Lo pasé muy mal. Recuerdo que decían que si te ponías Coca Cola se te quitaban las pecas y yo lo hacía.”

Según la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), que insiste en que hay que diferenciar entre conflictos relacionales puntuales y el acoso escolar, el bullying es “una forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada, tanto en el aula como en otros contextos”. Un episodio traumático que debe repetirse en el tiempo, “al menos tres veces” para considerarse como tal.

No es la primera vez que Pablo Motos se manifiesta sobre los problemas que ha vivido a causa de sus pecas, el pelirrojo más querido de la televisión ya expresó este complejo que le persigue desde niño en 2019, durante su entrevista a Macarena García y Blanca Suárez, que habían acudido al programa para presentar su largometraje A pesar de todo. Entonces explico” Tenía muchas más pecas que ahora cuando era niño y me resultaban un problema, deseaba que inventaran algo para acabar con ella. Llegué incluso a rascarme con lija la cara” y bromeaba después restándole importancia: “No quedó bien la cosa”. Esta semana se ha puesto más serio, revelando que no se trata sólo de un tonto complejo sino que viene a raíz de un desagradable episodio de bullying que tuvo que afrontar siendo niño y que no ha olvidado.

Según datos recogidos por Macmillan Education, casi el 10% de los estudiantes de Primaria han sufrido acoso escolar en alguna ocasión. Son muchos los famosos que han roto su silencio para denunciar un problema que lleva años afectando a toda la sociedad y del que tampoco los rostros más populares y conocidos se han escapado.

Desde Jesús Vázquez a Tom Cruise

El de Pablo Motos no ha sido el único caso entre famosos. En España hemos visto denunciarlo públicamente con valentía a Natalia de Molina; Asier Etxeandia ; El actor Nacho Gerreros, de La que se avecina, que dio el paso de revelarlo con su libro Yo también sufrí bullying o Nerea Rodríguez, exconcursante de Operación Triunfo, que explicó en El país como sus compañeros la dibujaban como un conejo por sus grandes dientes. Fuera de nuestras fronteras sucede también lo mismo, conocidos y queridos rostros de éxitos han confesado haber padecido este trauma: actores de la talla de Christian Bale que confesó que a diario le pegaban e insultaban en el colegio y aseguró haberse convertido en una persona mucho más fuerte tras poder superarlo; Bruce Willis, que era acosado por ser tartamudo de niño o la oscarizada Kate Winslet, a la que llamaban “ballena” sus compañeras de colegio; también Tom Cruise y otros conocidos rostros del panorama musical como Lady Gaga, Rihanna o Madonna. A los que hoy, con valentía y afán de superación, se ha sumado también Pablo Motos con su confesión.