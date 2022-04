Pablo Motos considera ‘desproporcionado’ el castigo que su amigo Will Smith está recibiendo

Loading the player...

Casi han pasado dos semanas desde que se celebró la 94ª edición de los premios Oscar, pero la escena protagonizada por Will Smith y Chris Rock cuando el primero propinó un golpe en la cara al cómico en plena gala sigue dando mucho de qué hablar. El asunto trae cola: las reacciones no dejan de sucederse y el actor ya ha empezado a notar cómo está afectando a su carrera, con algunos proyectos profesionales en el aire por este motivo. Un castigo que, para su amigo Pablo Motos, es "desproporcionado". El presentador se ha pronunciado al respecto, comentando las consecuencias que está teniendo para el intérprete y asegurando que Will es "una de las mejores personas" que ha conocido en su vida. Dale al play y no te lo pierdas.

Así reaccionó Jada Pinkett en los Oscar al ver el golpe que Will Smith dio a Chris Rock

