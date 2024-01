El plan de Isabel Preysler con Pablo Motos

La inauguración de la nueva boutique de Maribel Yébenes en la calle Velázquez de Madrid reunió a un buen número de rostros conocidos, que acompañaron a la conocida y prestigiosa esteticista en esta importante cita. A la fiesta asistieron Juan del Val, Isabelle Junot, Carlos Latre, Nadja y Lola Mijatovic, Andrea Martínez, que fue Miss Universo España 2020 y está casada con el futbolista del Real Madrid Kepa, Luisa Fernanda, pareja del cantante Pipe Bueno, y Begoña García Vaquero, entre muchos otros amigos que no se quisieron perder la velada. Coincidieron además Isabel Preysler y Pablo Motos, que mostraron una gran sintonía como se puede ver en las imágenes. Motos, que es el "jefe" de su hija Tamara Falcó en El Hormiguero, programa en el que colabora semanalmente, saludó con afecto a Isabel con la que se le vio hablando durante la celebración.

La buena relación entre el presentador e Isabel quedó reflejada en la cercanía y la naturalidad con la que conversaron. Isabel Preysler y el presentador se conocen ya pues ella asistía como invitada al espacio televisivo de Motos el pasado mes de diciembre para contar los detalles de Isabel Preysler: mi Navidad, un especial de dos episodios de Disney + en el que abrió las puertas de su hogar para mostrar cómo vive en familia una de las épocas más importantes de año. Además Pablo Motos asistió a la boda de su hija Tamara el pasado verano y, en 2015, Isabel ya visitaba el programa de Antena 3 para hablar de sus secretos de belleza y de la línea cosmética My cream creada por ella.

Isabel Preysler declaraba en el evento que para cuidarse solo se pone en manos de Maribel, de quien es clienta de toda la vida, y desvelaba uno de sus secretos. "Además de llevar una correcta alimentación y un estilo de vida saludable, me mantengo muy activa y sigo las rutinas que me recomiendan en Maribel Yébenes". Aseguró además que esta nueva Boutique Experiencial le había encantado: "Me gusta mucho el nuevo concepto del centro de Velázquez, me parece muy diferente". Isabel está en un momento personal excelente pues está a punto de ser abuela de nuevo con la llegada del tercer bebé de su hija Ana Boyer. "El embarazo le sienta divinamente" comentó.

Se confesó además muy feliz por el próximo proyecto televisivo que unirá a dos de sus hijos de nuevo en la pequeña pantalla. Julio José Jr. Y Chábeli trabajarán en un espacio de decoración e interiorismo en TVE, como ha podido saber ¡HOLA! Acondicionarán casas de personalidades muy populares en nuestro país en unas grabaciones que arrancarán en España y luego continuarán en Estados Unidos, donde terminarán el mismo programa con importantes personalidades a nivel internacional. Cabe recordar que la decoración y el interiorismo ha sido una de las pasiones de la hija mayor de Isabel Preysler y también una dedicación que ha desarrollado profesionalmente en Estados Unidos.

Los dos hermanos ya aparecieron el pasado mes de septiembre en el especial Lazos de sangre que TVE dedicó a su padre Julio Iglesias por su 80º cumpleaños. Además Julio participó también en el talent Bake off. Famosos al horno, donde compartió trucos de repostería con su hermana Ana Boyer. La experiencia, que Ana ha confesado ha sido "muy divertida", ha dejado ver el lado habilidoso de Julio, además de su vena más cómica que ha hecho reir tanto a sus compañeros (desafortunadamente fue expulsado en la tercera entrega).

Pablo Motos por su parte aprovechó el encuentro con Isabel en esta inauguración para grabar un vídeo con Juan del Val y con ella que compartió con sus seguidores. "Estoy deseando probar las cabinas experienciales, mi cabina favorita es Mare, me encantan las medusas de la pared", asegura el presentador de televisión en el clip en el que desvela algunos de los detalles del centro. Estaban allí también Juan del Val, marido de Nuria Roca, y Damián Molla otros de los colaboradores del espacio televisivo y por tanto compañero de Tamara. Después se vio a Pablo Motos, Juan del Val y su mujer Nuria Roca y a Isabel Preysler cenando con Maribel Yébenes en El cuenco de Pepa.

Un nuevo concepto de belleza y estética

Maribel Yébenes, fundadora de la firma Maribel Yébenes, y su hija Myriam, directora de la firma, siempre a la vanguardia de las nuevas tendencias estéticas, han abierto las puertas de este Experiential Center for Beauty and Aesthetic Medicine en el que desarrolla un nuevo concepto de belleza y estética global. La elegancia, estética artesanal, la cosmética exclusiva de autor y la última tecnología se combinan para generar el concepto exclusivo Maribel Yébenes My Blissfulness. Esta experiencia estética inmersiva de los 5 sentidos es un testimonio del compromiso de Maribel Yébenes con la excelencia y calidad en el sector de la estética y el bienestar.

Este centro es el proyecto emblemático de Maribel Yébenes, pionera y referente experta en estética y cuidado de la piel con con más de 45 años de experiencia en el sector de la belleza médica y que ha sido también colaboradora en HOLA.com. El centro está diseñado para brindar una experiencia integral sensitiva de servicios de belleza y bienestar, desde tratamientos de cuidado de la piel y masajes relajantes hasta procedimientos de medicina estética de vanguardia con un enfoque personalizado. Elegancia, sofisticación, exclusividad y calidad son algunas de las cualidades del proyecto, en el que un equipo de profesionales altamente cualificados vuelven a poner su experiencia y las últimas tecnologías al servicio de la belleza y el bienestar. Además de los tratamientos de belleza y bienestar, en Maribel Yébenes Experience Center podrás realizarte un asesoramiento personalizado sobre el cuidado de la piel y adquirir exclusivos productos de belleza de autor y nutricosmética, así como un amplio servicio de infiltraciones que no necesitan anestesia y que son realizados por los mejores profesionales para garantizar resultados seguros y efectivos.