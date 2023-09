Chábeli Iglesias revela por qué es la 'niña consentida' de Julio Iglesias

El cantante español más universal de todos los tiempos, Julio Iglesias, cumplirá 80 años el próximo 23 de septiembre. Para celebrar esta señalada fecha el programa Lazos de sangre ha querido rendir homenaje al artista latino que más discos ha vendido en el mundo, más de 300 millones de copias, y lo ha hecho con dos invitados de excepción: sus hijos mayores Chábeli y Julio Iglesias Jr.

De la mano de sus dos hijos y junto al presentador Jordi González hacen una semblanza y un recorrido por los 80 años de vida: sus comienzos en el fútbol, su salto a la canción por culpa de un accidente de tráfico, su éxito internacional, las mujeres de su vida…El programa viajó hasta Miami, a la casa de Chábeli que, ayudándose de su álbum familiar de sus recuerdos, muestra el lado más íntimo de su padre, al que ha estado muy unida siempre.

"Soy María Isabel Iglesias Preysler. Aunque tengo más de 50 años, para mi padre siempre he sido y seré su niña", comenzaba la charla en la que intervino su hermano, Julio Iglesias Jr. para contar la vida de su padre."Yo siempre he tenido una relación estrecha con papá", reconoce. "Siempre te ha querido más que a Enrique y a mí", precisaba el cantante a, lo que su hermana asentía. "Hablamos todos los días, tengo una relación de consentida de papi", aseguraba. "A ti te ha escrito una canción y a nosotros no", destacaba Julio, "pero, está bien", señalaba con una sonrisa. De niña a mujer fue la canción que le compuso su padre, a "Chábeli linda", como él la llama. "Yo no le di la importancia que tenía en ese momento", confesó.

Tal vez el motivo de que ella se convirtiera en la niña de sus ojos, era que aquel entonces era su única hija -con el tiempo nacieron Victoria y Cristina, de su matrimonio con Miranda- Chábeli era una niña "tranquila", mientras que sus hermanos eran traviesos. "Cuando nació Enrique ya eran dos chicos, había más competitividad, ya empiezan a jugar en plan bruto, y en la casa ya había mucho revuelo", cuenta Chábeli.. "Enrique era el más travieso, Chábeli la más consentida y yo era deportista, como mi padre, a mi el deporte siempre me encantó", añade Julio Jose.

Chábeli cuenta cómo fue cuando sus hermanos y ella dejaron Madrid y vivimos a Miami con él. "Mientras papá luchaba por conquistar el mundo yo dejaba de ser una niña para convertirme en una mujer". Julio recuerda lo poco que veía a su padre y revela cuando se dio cuenta verdaderamente de que su padre era conocido: "Me di cuenta cuando las madres de mis amigos querían conocerle y me hablaban muchísimo de mi padre. Ahí me di cuenta de que mi padre era una persona muy querida por muchísima gente". Mientras su padre viajaba por el mundo, Isabel Preysler se dedicaba plenamente a sus hijos, recuerdan sus tardes de cine o en el parque de atracciones. Una de las anécdotas más curiosas la contó Chábeli cuando ella y sus hermanos eran unos niños: "Mi madre cogía y se ponía el abrigo de piel encima de pijama y nos llevaba al colegio. Le horrorizaba levantarse tan pronto".

La semana próxima continuará el programa dedicado a Julio Iglesias, pero Chábeli ha compartido con sus seguidores lo especial que ha sido para ella participar en este espacio. "Ha sido todo un placer y un orgullo como hija ser parte de este precioso homenaje que hemos hecho a mi amado padre, al que admiro con locura”, y quiso añadir: "Además, ha sido una preciosa oportunidad para trabajar junto a mi hermano al que quiero mucho. ¡Me lo pasé fenomenal!", concluye la primogénita de Julio Iglesias e Isabel Preysler, que recientemente vino a España para asistir a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.