¿Reunirá Isabel Preysler a sus cinco hijos en la boda de Tamara? Ana Boyer despeja todas las dudas

Tamara Falcó ya cuenta los días para su boda con Íñigo Onieva, que tendrá lugar el 8 de julio en El Rincón, la fortaleza del siglo XIX que heredó de su padre, Carlos Falcó. Superado el imprevisto de su vestido de novia, la marquesa de Griñón se encuentra muy tranquila y deseando que llegué el gran día. "Lo más más más importante para mí es el sacramento. Al final, eso es lo que más importa: me uno en matrimonio con el hombre al que amo y Dios nos va a otorgar su bendición. Lo demás es 'fru fru'", dijo recientemente en una entrevista concedida a ¡HOLA!. También es muy importante para ella pronunciar el 'sí, quiero' con su familia presente y ya sabemos que sus hermanos maternos se encuentran entre los invitados. Según confirmó Ana Boyer en Mi casa es la tuya, Enrique Iglesias y Julio José asistirán al enlace. "Ahora vendrán para la boda de Tamara", afirmó. Sobre Chabeli, en cambio, no dijo nada al respecto.

"Ellos están viniendo cada vez menos, se están apalancando más en Estados Unidos y vienen cada vez menos. Julio es el que más viene y va. Enrique y Chabeli son los que vienen cada vez menos", añadió la hija de Isabel Preysler, que no puede estar más orgullosa de la gran familia que tiene. "Hay de todo en esta familia, somos una mezcla... somos una familia no muy convencional", añadió entre risas.

Hace tan solo unos días Ana no tenía claro si Enrique iba a poder asistir a la boda de Tamara. "No lo tengo claro, tiene compromisos laborales, pero no sé si vendrá o no", declaró ante los medios. Finalmente, todo parece indicar que el artista sí estará presente, pues tiene despejada su agenda de conciertos hasta el 20 de julio, cuando actúa en Yaamava' Resort & Casino (Estados Unidos). Lo que no ha trascendido es si el cantante viajará solo a España o con su pareja, Anna Kournikova, y sus tres hijos, los mellizos Lucy y Nicolás, que ya tienen cinco años, y la pequeña Mary, de tres.

Cabe recordar que el intérprete de Bailamos no pudo acudir al enlace de su hermana Ana, celebrado el 7 de diciembre de 2017 en la isla Mustique, en el Caribe. Su ausencia fue tan comentada que Ana se vio obligada a pronunciarse. "Claro que Enrique estaba invitado, fue una de las primeras personas en enterarse de que me casaba. Iba a venir pero lo tuvo que cancelar por un motivo que yo he comprendido. Somos hermanos, nos queremos, nos llevamos fenomenal y seguirá siendo así", explicó en la revista ¡HOLA!. "Mi hermano Enrique no ha podido venir, pero estuvimos con él en Miami unos días antes de la boda. Por supuesto que le echamos mucho de menos, pero igualmente estábamos tan bien rodeados que no podíamos estar más felices", insistió. Días después salió a la luz el verdadero motivo de su ausencia. El artista no pudo acudir porque estaba a punto de convertirse en padre, pues sus mellizos vinieron al mundo el 16 de diciembre de 2017.

La última vez que vimos a Enrique Iglesias en Madrid fue el pasado verano, cuando viajó desde Miami para despedirse de su abuela materna Beatriz Arrastia. "Fue un momento muy triste pero, gracias a Dios, pude llegar a tiempo para despedirme, decirle lo mucho que la quise y que siempre será nuestro ángel de la guarda. Yo, que no suelo llorar, lloré muchísimo. Pero pude estar con mi abuela, mi madre, con Tamara y con la familia", declaró el artista en aquel momento. Tamara, ante la emoción de su hermano, dijo: "Enrique siempre aparece en los mejores y en los peores momentos. Es un ángel de la guarda".

No es habitual ver a Enrique y Tamara juntos, ya que el cantante vive en Estados Unidos y la marquesa de Griñón en Madrid. A pesar de la distancia, hablan con frecuencia y se aconsejan sobre su vida sentimental. De hecho, cuando Tamara rompió su compromiso con Íñigo, el cantante le dijo en tono de broma: "Tengo un novio ruso para ti".