Tamara Falcó cuenta con humor lo que le dijeron Enrique Iglesias y su sobrino de tres años tras su ruptura

Tamara Falcó reapareció anoche en televisión y quiso contar más detalles de su ruptura con Íñigo Onieva en el programa en el que colabora, El Hormiguero. La marquesa de Griñón comenzó su intervención con un espontáneo saludo a su sobrino Miguel, de tres años, que la estaba viendo por televisión. El hijo mayor de Ana Boyer y Fernando Verdasco es su ahijado y una de las personas que ha logrado sacarle una gran sonrisa en estos días tan difíciles tras el desengaño amoroso que ha vivido con Íñigo Onieva. Ana Boyer ha viajado a Madrid para estar al lado de su hermana, aunque, tal y comentó entre risas la colaboradora, también lo hizo porque tenía un compromiso profesional.

-Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo opinan sobre el desengaño de su compañera Tamara Falcó

Micky, como le llaman sus familiares, es uno niño muy despierto para su corta edad, confiesa la diseñadora. "Es increíble, hila tan fino como su abuelo (Miguel Boyer) y su madre". Tanto que cuando se enteró de lo que ocurría su reacción fue: "Creo que King Kong va a aplastar a alguien", contó la ganadora de MasterChef Celebrity 4. Tamara reconoció que se ha sentido muy arropada or los suyos y dio muestras de que sigue manteniendo ese espíritu positivo y optimista a pesar de estar atravesando este momento tan duro.

Recordemos que con la muerte de su padre, la diseñadora encontró un refugio en el cariño de su familia y en la alegría y vitalidad del pequeño Miguel, que apenas tenía un año, y era quien le despertaba buenos pensamientos y sensaciones. "La primavera siempre ha sido símbolo de la vuelta a la vida. Mi ahijado Miguel, con su añito recién cumplido, me recuerda justamente eso", señalaba poco después de morir su padre, el recordado Carlos Falcó.

VER GALERÍA

-La complicidad de Enrique Iglesias y Tamara Falcó al contar las anécdotas más divertidas de su infancia

La hija de Isabel Presyler.también contó con mucha gracia la frase que le dijo su hermano, Enrique Iglesias, al enterarse del desengaño amoroso. "Tengo un novio ruso para ti", dijo, a lo que ella rápidamente respondió: "Enrique, estamos a sábado", refiriéndose a que apenas había pasado un día desde que su compromiso con Íñigo Onieva había saltado por los aires. "Hombre, no, que se lo van a llevar a la mili y todo eso", añadió Tamara, no obstante Enrique trató de calmarla diciéndole: "No, no me has entendido, hay muchos rusos que ya se han ido y que están en Estados Unidos", despertando así la carcajada de sus compañeros Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo y del presentador Pablo Motos.