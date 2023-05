Enrique Iglesias anuncia que padece neumonía pocos días después de cumplir los 48 años

Enrique Iglesias se ha visto obligado a suspender su actuación en el Festival Tecate Emblema de México por problemas de salud. "Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México está noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y me han prohibido subirme al avión", ha comenzado explicando el cantante de 48 años en un comunicado que ha compartido en su perfil público.

De la misma manera, el intérprete de Bailamos se ha mostrado muy apenado por no poder deleitar con sus canciones a todos aquellos seguidores incondicionales que esperaban con emoción el concierto. "Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto". Unos admiradores a los que el vocalista espera poder resarcir tan pronto como le sea posible. "Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma. Les pido mil disculpas y les mando un abrazo".

La empresa organizadora del evento, por su parte, emitió otra emisiva en la que detallaban que todos los afectados por esta cancelación podrían reembolsarse el dinero de la entrada, o, si lo preferían, cambiar el ticket para disfrutar de otro de los artistas de la gala, entre los que se encuentran Becky G, la rapera Emilia, Belinda, Camilo y Zahara.

A buen seguro, el hermano de Tamara Falcó contará con los inestimables cuidados de su mujer, Anna Kournikova, y de sus tres hijos: los mellizos Lucy y Nicholas, de cinco años, y la pequeña Mary, de tres. El vocalista, que es una de las estrellas de la música más populares a nivel mundial, es muy celoso de su intimidad e intenta que su esfera personal siempre esté alejada del foco mediático.

Tras más de dos décadas de relación con la extenista, a la que conoció en la grabación del videoclip Escape, el tercer hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias siempre ha jugado al despiste sobre si se ha pasado por el altar. Casados o no, de lo que no cabe duda es que son un tándem perfecto que ha conseguido crear un bonito y sólido hogar.

Precisamente, para poder estar más cerca de su esposa y sus retoños, Enrique ha bajado la frenética actividad de su agenda de compromisos profesionales. "Estoy en ese momento y capítulo de mi vida en el que creo que es el tiempo adecuado de parar", confesaba en 2021 tras la publicación de su álbum Final Vol. 1. Igualmente, la deportista, que se retiró de la competición profesional en 2003, se encuentra completamente volcada en su faceta como madre.

