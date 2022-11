La vibrante visita a Qatar de Tamara Falcó para disfrutar como una fan más del concierto de Enrique Iglesias

Loading the player...

No cabe duda de que Tamara Falcó está encontrando en la familia el mejor apoyo y refugio en esta delicada etapa de su vida. Por ello, la marquesa de Griñón ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Doha para asistir al último concierto que Enrique Iglesias ha ofrecido en la capital de Qatar con motivo del Mundial de Fútbol que comenzará a finales de este mes de noviembre. La ganadora de MasterChef Celebrity, que está muy unida al cantante a pesar de que no se ven muy a menudo por sus distintos compromisos profesionales, ha sido una fan más y lo ha dado todo cantando y bailando al ritmo de alguno de sus temas más populares, como Súbeme la radio. ¡Dale al play y no te pierdas nada de esta velada tan musical!

