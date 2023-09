Chábeli y Julio José recuerdan cómo les cambió la vida el secuestro de su abuelo: 'Papá se obsesionó con nuestra seguridad'

El doctor Julio Iglesias Puga, padre del cantante Julio Iglesias, fue secuestrado por la banda terrorista ETA el 29 de diciembre de 1981 a las puertas de la Maternidad de O'Donnell, en Madrid. Su captura fue uno de los sucesos más impactantes de la época que mantuvo en vilo a toda su familia hasta el 17 de enero de 1982, cuando se produjo la liberación. "Cuando nos cuentan la noticia del secuestro siento miedo. Yo tengo mucho cariño hacia mi abuelo y en ese momento, como somos niños, piensas lo peor", ha recordado Chábeli Iglesias en el programa Lazos de sangre, de Televisión Española. "Estábamos de viaje en Suecia cuando nos dieron la noticia y al llegar a España ya me di cuenta de que era una cosa grave, de que estaba pasando de verdad y fue un momento muy difícil para toda la familia", ha añadido Julio José.

En aquel momento Chábeli tenía diez años y Julio José, ocho. Los dos habían escuchado hablar de ETA y la preocupación que sentían por su abuelo era máxima. "Cuando éramos pequeños de repente decían: 'ETA va a poner un coche bomba cerca de la Castellana. Ha habido 20 muertos'. Eso ya me impresionaba mucho de pequeñita, muchísimo, y crecí con eso en España, crecimos todos los españoles asustados. Me acuerdo que yo pasé muchísimo miedo porque con esa edad yo ya era muy consciente de lo que había pasado y obviamente me acordaba muchísimo de mi abuelo", ha dicho Chábili. Julio José, por su parte, ha reconocido que entonces "no sabía exactamente qué era ETA, pero sí sabía que era un grupo que se dedicaba a hacer daño, a poner bombas, a raptar a gente y a crear terror".

Julio Iglesias vivió el secuestro de su padre con mucha angustia, sobre todo, por la distancia, ya que le recomendaron no viajar a España durante la investigación. "Mientras papá se desesperaba en Miami, la policía investigaba el secuestro de mi abuelo. Papá y toda la familia vivimos angustiados esperando alguna noticia del abuelo, fue tan duro...", ha declarado Chábeli.

Tras 11 días interminables, se produjo la liberación y lo primero que hizó el doctor Iglesias Puga fue viajar a Miami para reencontrarse con su hijo y el resto de la familia. "Cuando veo a mi abuelo por primera vez lo veo asustado porque venía de haber pasado el susto de su vida, un susto de no saber saber si vas a vivir o no vas a vivir, eso te cambia la vida totalmente", ha manifestado Chábeli. Después, ha dado detalles del esperado abrazo que el artista le dio a su padre. "El reencuentro de mi padre con mi abuelo fue maravilloso porque se adoran, se quieren muchísimo... A mi padre se le salían las lágrimas de ver a mi abuelo, fue impresionante, y a mi abuelo igual. Fue un reencuentro precioso y todos los nietos caímos encima de mi abuelo", ha recordado muy emocionada.

En ese momento, el artista respiró aliviado, pero aquel terrible suceso cambió para siempre la vida de toda la familia. "El secuestro de mi abuelo hace que papá se obsesione con nuestra seguridad. Nos quedamos en España una temporada, nos ponen guardaespaldas y vivimos una vida lo más normal posible, bueno, normal no, porque un niño normal no tiene guardaespaldas", ha explicado Chábeli.

La estancia de Chábeli, Julio José y Enrique en España no fue muy larga debido a otro desagradable episodio. "Nunca he contado el verdadero motivo por el que mis hermanos y yo nos fuimos a Miami a vivir con papá después del secuestro del abuelo", ha comenzado diciendo la primogénita del artista e Isabel Preysler.

"En aquella época, ETA no secuestraba a niños, pero llega un momento en el que mi madre recibe una carta especificándole que pueden secuestrar a uno de nosotros. Eso nos marcó a toda la familia y nos cambió la perspectiva sobre vivir en España", ha confesado. De la noche a la mañana, los tres hermanos comienzan una nueva etapa al otro lado del charco. "Casi sin darnos cuenta, dejamos nuestras vidas en Madrid, a nuestra madre, a nuestros amigos... de un día para otro estábamos viviendo en Estados Unidos y nos cambió la vida completamente", ha reconocido Julio José.