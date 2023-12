Victoria de Marichalar y Julio Iglesias Jr. inauguran la Navidad en Madrid al ritmo de Rod Stewart El cantante británico, de 78 años, fue el encargado de subir el telón en Ifema del festival 'Christmas by Starlite'

Queda poco más de una semana para dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas, pero mientras llega el momento de sentarse a la mesa en la que es una de las noches más familiares del año, algunos de nuestros rostros más conocidos han decidido disfrutar de un concierto muy especial, el que ha ofrecido Rod Stewart en el festival 'Christmas by Starlite' que estos días se celebra en Ifema, Madrid.

Incombustible a sus 78 años -el próximo 10 de enero cumplirá 79- el cantante británico demostró que sigue en plena forma deleitando a sus fans con un concierto de más de dos horas en el que hizo un repaso por toda su carrera musical con temas como Da Ya Think I'm Sexy?, Sailing o Forever Young, entre otros.

Mariló Montero, Mar Flores o Juncal Rivero, así como Lydia Bosch y Cayetana Guillén Cuervo acompañada por su pareja Omar Ayyashi fueron algunos de los asistentes a este espectáculo en el que la legendaria estrella del rock no solo demostró que sigue siendo uno de los grandes sobre el escenario sino que sigue siendo uno de los más originales, pues a su icónica voz rasgada se suma su particular forma de vestir en la que llaman la atención sus chaquetas estampadas ya sean de cebra, de leopardo o de cuadros escoceses.

Carismático y muy cercano, Rod también contó con la presencia entre el público de Coti, Manel Fuentes, Juan Peña o Santiago Segura, así como con la de la actriz, modelo y cantante danesa Brigitte Nielsen, a quien muchos de vosotros recordareis por ser la exmujer de Sylvester Stallone y por su impresionante altura.

Pero si hubo dos fans de Stewart que llamaron especialmente la atención esos fueron Victoria de Marichalar y Julio Iglesias Jr. quienes no quisieron perderse la impresionante puesta en escena del artista quien acabó poniendo en pie al pabellón 12 de Ifema acompañado por cinco coristas, que también ejercieron de bailarinas y una potente orquesta.

La presencia de Julio en el concierto de Stewart coincide en el tiempo con la entrevista de su madre, Isabel Preysler en El hormiguero, donde acudió con motivo del estreno de su esperadísimo documental. "Aún no lo he visto" declaraba el cantante a los micrófonos de Europa Press. El artista también se mostró muy contento ante la llegada de su nuevo sobrino, tras conocerse que su hermana Ana Boyer y Fernando Verdasco están esperando su tercer hijo. "Ah, si ¿ voy a ser tito? No lo sabía" bromeaba Julio.

Victoria, por su parte, prefirió no hacer declaraciones ni a su entrada ni a su salida del concierto, aunque no dudó en desear una feliz Navidad a todos los reporteros. En cuando a la pregunta de si era cierto que había creado un grupo de WhatsApp junto a sus primas, del que tanto se ha hablado durante los últimos días y entre las que se encontraría la princesa Leonor, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar prefirió guardar silencio.