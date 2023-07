Rod Stewart, padre de 8 hijos y en plena forma a sus 78 años, de gira por España

Rod Stewart (78 años) está teniendo una madurez dorada. El británico puede presumir de seguir siendo el rockero que sigue llenado estadios con su música igual que lleva haciéndolo desde hace seis décadas. Hoy le toca el turno a sus fans españoles, con un súper concierto en Madrid. Además, su vida personal no puede ir mejor, después de superar un cáncer de próstata en 2019, goza de un estupendo estado de forma y presume de tener una excelente relación con las cinco mujeres de su vida, con las que ha tenido ocho hijos, además de ser abuelo de tres nietos. En plena forma encima del escenario ha declarado en sus redes sociales que: "Nunca me jubilaré. Me pusieron en esta tierra para ser cantante".

De gira por España

Con su inconfundible 'voz rota', Stewart ha comenzado una gira de conciertos por distintas ciudades españolas empezando hoy miércoles por Madrid. Una leyenda viva del mundo del rock que después de residir muchos años en su mansión de Hollywood, en Beverly Hills, decidió dejar Estados Unidos, regresando a su país natal, Reino Unido, donde vive con su quinta mujer Penny Lancaster, con la que ha tenido a sus dos hijos pequeños: Alastair, de 18 años y Aiden, de 12.

Sus hijos, su pasión

El artista tiene otros seis hijos: Sarah, de 59 años, fruto de su relación con Susannah Boffey; Sean, de 42 años, y Kimberly, de 43 años, con su exmujer Alana Stewart; Rubi, de 35 años, con su expareja Kelly Emberg; Renee, de treinta años, y Liam, de 28, con su exmujer Rachel Hunter. Hace algunos meses, el artista confesaba cómo había afrontado la paternidad con hijos de edades tan dispares. “He tenido que ser siete padres diferentes por las distintas edades de mis hijos. Tienes que tratarlos como personas individuales con problemas individuales”.

Excelente relación con sus 'ex'

Roderick David Stewart, nació en Highgate, Londres, en el seno de una modesta familia escocesa. Aunque de pequeño soñaba con convertirse en futbolista, el tiempo evidenció que lo suyo era la guitarra y el micrófono. Con una agitada vida sentimental ha demostrado lo bien que se lleva con sus antiguas parejas. El intérprete de éxitos como 'Forever Young' reunió a cuatro de las cinco mujeres de su vida en el 40 cumpleaños de su hija Kimberly, en una imagen de lo más curiosa.

Enamorado y feliz

Pero Sir Rod Stewart ha encontrado la estabilidad sentimental junto a Penny Lancaster (52 años) con quien se casó en junio de 2007 en Portofino, Italia, y renovaron sus votos matrimoniales en su décimo aniversario de boda, tal y como desveló HELLO! en exclusiva. El músico y la modelo lo celebraron en la intimidad con una fiesta a la que asistió cerca de un centenar de familiares y amigos y que tuvo lugar en su fabulosa mansión en Essex, Inglaterra. "Penny es todo mi mundo", declaró en la edición inglesa de ¡HOLA! "El amor significa muchas cosas para la gente, pero para mí es querer compartir todo con la persona que quieres, y yo quiero a Penny ahora más que nunca, si es que eso es posible". El célebre cantante estuvo arropado por seis de sus hijos: además de los hijos que tiene con Penny, estuvieron presentes Sean y Kimberly, que viajaron desde Los Ángeles, y Renee y Liam, que viven en Reino Unido.