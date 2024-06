Rod Stewart celebra con sus ocho hijos y tres nietos la boda de su hijo Liam

El cantante Rod Stewart reunió a su numerosa familia en una ocasión que sin duda ocupará un lugar destacado en su álbum de fotos personal. La boda de su hijo Liam, nacido de su matrimonio con Rachel Hunter, y Nicole Artukovich en Croacia tuvo en la lista de invitados a los ocho hijos del mítico intérprete. Sin duda una imagen que no se repite a menudo pues no siempre se tiene oportunidad de coincidir todos juntos. La encargada de inmortalizar esta tierna reunión fue la mujer actual del cantante, Penny Lancaster, que además mostró lo enamorados que están los novios. "Su amor está en lo más alto, su luz es más brillante que nunca. Capturé este momento que no necesita palabras. Felicidades a los enamorados, estoy honrada por haber formado parte de vuestra preciosa celebración" escribe junto a una foto en la que se ve a los ya marido y mujer muy cómplices.

En otro de los retratos compartidos por Penny, se puede ver a los hijos del cantante: Sarah Streeter (que está encima de la novia), nacida de la relación de Rod y Susannah Boffey y que tiene 60 años; Kimberly (a la derecha y encima de la novia), nacida de la relación de Rod y Alana Stewart y que tiene 44 años; Sean (a la izquierda de la imagen), hijo de Rod y Alana Stewart y de 43 años; Ruby (a la derecha de la imagen), hija de Rod y Kelly Emberg y que tiene 36 años; Renee (la segunda por la derecha en la parte de arriba de la imagen), hija de Rod y Rachel Hunter, de 32 años; Alastair, de 18 años e hijo de Rod y Penny Lancaster (arriba al lado de su madre), y Aiden, de 13 años e hijo de Rod y Penny Lancaster (junto a su padre). A la derecha de la novia, con un vestido verde esmeralda, estaba Rachel Hunter, madre de Liam.

Los novios se dieron el "sí quiero" en presencia de su hijo Louie, de un año, que se unió a los otros dos nietos del artista, un hijo de Ruby y una niña de Kimberly. La recepción tuvo lugar en una larga mesa ubicada bajo una bóveda de piedra, un lugar sin duda romántico para celebrar la fiesta, en la que por supuesto no faltó la música del intérprete. Los invitados no dejaron de bailar y se volvieron locos en la pista, subiendo a hombros a los novios e incluso algunos quitándose la camiseta debido al intenso calor que hacía.

La actual mujer del cantante quiso además hacerse una foto con sus dos hijos, los pequeños de una saga que no deja de crecer y de la que el artista está orgulloso. Ha asegurado en alguna ocasión que ha vivido de manera diferente la llegada de sus hijos menores, pues trata de adaptar sus compromisos profesionales para verles más a menudo, ahora que las exigencias de su carrera se lo permiten. "Siempre organizo mis giras en función de las vacaciones escolares de los niños (…) Con los dos mayores, Kim y Sean, pasaba tanto tiempo en la carretera que no veían demasiado a menudo a su padre y con el paso del tiempo surgieron ciertos resentimientos al respecto" dijo en un programa de televisión hace unos años.