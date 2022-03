¿Cuál ha sido el regalo de Navidad que más ilusión le ha hecho a Tamara Falcó?

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella los regalos y las sorpresas. Por eso en El Hormiguero decidieron repasar el histórico de los obsequios que los colaboradores de su tertulia habían recibido a lo largo de su vida y, aunque es frecuente tener el recuerdo de algún juguete que nunca llegó en la niñez, en esta ocasión Pablo Motos quiso saber lo contrario: cuál había sido el favorito a lo largo de todas las navidades. Una pregunta ante la cual Tamara Falcó tuvo muy clara su respuesta. Sin dejar indiferente a ninguno de sus compañeros, la hija de Isabel Preysler confesó que el regalo de Navidad que más ilusión le ha hecho en su vida fue un caballo.

"A mí me gustan mucho los regalos en general", exclamaba entre risas Tamara Falcó. Sin embargo, si tiene que decidirse por uno en concreto, la marquesa de Griñón tuvo claro cuál escoger recordando una Navidad en la que le sorprendieron con un caballo. Unas palabras que despertaron la reacción de sus compañeros de mesa, que preguntaron si se trató de uno de juguete. "No, uno de verdad. Me dieron un vale por ese regalo, fui a un sitio con él y me dieron un caballo", aclaraba la colaboradora.

Pero Pablo Motos quiso conocer más detalles sobre la historia del caballo de Tamara Falcó, al que bautizó como Pía. La que fuera ganadora de MasterChef Celebrity explicó que en esa época montaba mucho a caballo y que llevaba unos dos años practicando este deporte, razón por la que le hacía mucha ilusión contar con su propio animal. Sin embargo, la historia se truncó ya que tuvo un percance y se cayó del caballo, lo que le hizo coger un poco de miedo a esta afición. "Ahora, si tengo que montar porque a los Falcó les encantan los caballos, pido el más tranquilo, el más manso, el que no puede trotar ni galopar...el penco", explicaba bromeando.

Lejos de dejar ahí la historia, las hormigas del programa le sugirieron que eso no le habría ocurrido si en lugar de un caballo hubiera pedido un pony. Algo que despertó la reacción de la colaboradora, quien exclamaba que este tipo de animales pueden "volverse un poco locos" según el tipo de alimentación que se les dé, explicaba ante las miradas atónitas de sus compañeros de mesa.

¿Tamara Falcó es más de Papá Noel o de Los Reyes Magos?

Sin salir del tema navideño, Tamara Falcó explicaba que ella prefiere Papá Noel, ya que, por las tradiciones de Filipinas inculcadas por su madre siempre ha sido así. Un debate que puso en relieve el desacuerdo entre Nuria Roca y su marido, Juan del Val. Tanto que la presentadora ha asegurado que esta elección fue el motivo de su primera discusión como pareja, ya que, ella opina que siendo más de Papá Noel se pueden disfrutar los regalos durante todas las vacaciones de Navidad, mientras él piensa que la tradición de nuestro país la marcan Los Reyes Magos.

