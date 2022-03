Tamara Falcó aclara que su viaje a Andalucía fue por motivos de trabajo

Tamara Falcó ha querido aclarar el motivo de su viaje a Andalucía el pasado puente ya que han surgido algunas voces críticas por supuestamente saltarse las normas de confinamiento establecidas tanto en Madrid como en la comunidad del sur de España. La ya marquesa de Griñón había pedido perdón en El hormiguero anteriormerme por haber cruzado el cierre perimetral sin darse cuenta para ir a cenar a La Moraleja: "Cuando llegué allí nos comentaron que estábamos confinados. No me entero de todos los sitios que están cerrados", aseguraba la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó. Tras su viaje a Andalucía con su nuevo amor, Iñigo Onieva, el comportamiento de la exganadora de MasterChef Celebrity 4 era afeado por pasar por alto las restricciones, algo que aclaraba este jueves en el programa donde colabora semanalmente. "Yo vengo a la tele que es mi trabajo… pues también tengo otro trabajo que son las redes sociales. Hay dos empresas que me han contratado para sacarme varias fotografías por lo que tengo un salvoconducto. Las salidas están más que justificadas", explicaba.

Además, Tamara también explicaba a Pablo Motos, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo cómo cree que la deben llamar a partir de ahora. "No lo tengo muy claro, pero creo que es ilustrísima, porque excelentísima es mi madre. Además, soy semi marquesa, se ha publicado ya en el BOE y solo hace falta que lo pongan bonito y lo firme el Rey", explicaba a sus compañeros. "Le pregunté a mi madre que qué tengo que hacer para ser excelentísima y me dijo algo de así como ganar el Toisón de Oro. Siempre ha habido clases", aseguraba bromeando y entre risas.

La colaboradora y su nuevo amor están muy felices juntos y según ella misma contaba en El Hormiguero la semana pasada, su círculo bromea en el chat grupal que tienen con una posible boda para este mismo mes, a pesar de que llevan poco tiempo juntos, concretamente desde septiembre, como reveló esa misma noche. Aunque la agenda profesional Falcó es imparable (muchos creen además que que es una de las máscaras de Mask singer) y no deja de encadenar proyectos, se organiza a la perfección para pasar tiempo con su pareja. Por eso, en estos últimos días los hemos visto paseando por Madrid -la revista ¡HOLA! publicaba las imágenes de este plan-, saliendo a cenar varias veces y derrochar complicidad en esas veladas.

